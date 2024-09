¿Adiós Peso Pluma y Natanael Cano? ¡En este estado de México quieren prohibir los corridos tumbados!

Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y hasta otros del reguetón como Dani Flow podrían ser prohibidos en el estado de Oaxaca, impidiendo que sus canciones se transmitan por la radio, la televisión y hasta en sus propios conciertos.

Así lo adelantó el gobernador del estado, Salomón Jara, quien busca decretar una ley para que esto sea una realidad lo más pronto posible. Pero, ¿por qué?

Bueno, el mandatario estatal dijo que estos artistas interpretan temas que considera misóginos, sexistas y generadores de violencia.

Reafirma Gobernador de #Oaxaca @salomonj que no se permitirán los conciertos de Natanael Cano ni de Dani Flow en el estado. pic.twitter.com/u7dZuR5LXz — Oaxaca Digital (@Oaxaca_Digital) September 2, 2024

No es nuevo esto de prohibir el reguetón, los corridos tumbados ni los narcocorridos, el Senado había propuesto una iniciativa similar, lo que podría ser el primer paso para que Oaxaca sea el primer estado en rechazar esta música que hace apología a la violencia y la agresión a la mujer.

¿Cuándo se sabrá si prohibirán los corridos tumbados en Oaxaca?

Por ahora, todavía es una propuesta del gobernador, por lo que será presentada ante la Cámara de Diputados y serán ellos quienes determinarán si prosigue o no.

Lo que es importante mencionar es que Salomón Jara empezó su táctica para evitar esta música en el estado con la petición para que se cancelen los próximos conciertos de Natanael Cano y Dani Flow, que se llevarán a cabo en el Estadio de la Universidad Autónoma Benito Juárez.

“Quien sea, no lo vamos a permitir, he dado instrucciones para que estén muy atentos de que no vayamos a tener algún cantante o algunos cantantes, o grupo que hagan apología de la violencia contra la mujer, que también tengan repercusiones con la convivencia pacífica”, dijo.

Te recordamos que en Chihuahua existe una reforma desde el 2015 en donde los artistas no pueden cantar narcocorridos en eventos públicos, y en 2023 se amplió a las canciones que busquen denigrar a la mujer, con una multa que va desde los 674 mil hasta el millón 200 mil pesos, según “El Financiero”.

De esta manera, si la iniciativa del gobernador de Oaxaca es aprobada, sería el primer estado en México que limitaría el acceso a la música de este género como una ley.

¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no con esta iniciativa?