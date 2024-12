Adiós el duelo | exnovia de Liam Payne anunció el compromiso con su nuevo novio

A dos meses y medio de que la vida de Liam Payne se apagara tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina, todo lo que haya, esté y gire alrededor de lo que fue en vida el ex One Direction, será noticia.

En las últimas horas se conoció que una exnovia de Liam Payne se comprometió en matrimonio con su nuevo novio. La muerte del ex One Direction sigue conmocionando a los fans que aún no caen en la realidad; sin embargo, quienes compartieron de cerca con él saben muy bien que la vida sigue y los planes que estaban en sus vidas, lejos del artista, se mantienen y avanzan.

Todo sobre la muerte de Liam Payne Instagram Liam Payne

Adiós Liam Payne, hola James Bridgwood

La exnovia de Liam Payne que aceptó casarse con su novio y padre de su hija es Sophia Smith. Por medio de un video en Instagram, la expareja de One Direction aceptó la propuesta que su pareja, James Bridgwood, le hizo en la noche de Navidad.

‘Sí un millón de veces más. (Emoji de corazón y anillo) 25.12.24’, escribió la expareja de Liam Payne, junto al video en blanco y negro donde está James Bridgwood arrodillado a la espera de la respuesta mientras su hija, nacida en abril de 2023, hacía parte del momento especial de la pareja.

Propuestas de matrimonio de la exnovia de Liam Payne

La nueva vida de la exnovia de Liam Payne Instagram.

Así fue la historia de amor de Liam Payne y Sophia Smith

Liam Payne y Sophia Smith vivieron un romance que comenzó en 2013, tras años de amistad desde la escuela. Aunque inicialmente Liam Payne pensó que Sophia Smith no estaba interesada, pidió su número a su hermana y comenzaron a salir. Sophia debutó como su pareja durante la promoción de ‘One Direction: This Is Us’.

El cantante británico escribió “Illusion”, cuando estaba en One Direction inspirado en ella y habló sobre matrimonio, aunque admitió que eran muy jóvenes para dar ese paso.

La relación del ex One Direction y Smith terminó en 2015, priorizando el crecimiento personal de Sophia y evitando que ella se convirtiera en una “novia sin aspiraciones propias”, informó The Sun.