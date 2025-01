¡Adiós Anuel AA! Danilo Carrera le coqueteó a Yailín ‘La más viral’ en plena transmisión en vivo: VIDEO

Una inesperada interacción entre Yailín “La Más Viral” y Danilo Carrera está dando de qué hablar. Durante una transmisión en vivo, el guapo actor ecuatoriano aprovechó la ocasión para lanzar comentarios llenos de piropos hacia la cantante, dejando a los espectadores boquiabiertos. ¿Qué fue lo que dijo Danilo y cómo reaccionó Yailin?

Este gesto llegó en un momento clave para Yailin, quien parece estar enfocada en su vida personal tras dejar atrás la polémica relación con Anuel AA.

De hecho, la influencer le respondió al galán dejándole claro que está soltera.

“Yo me puedo estar enamorando si seguimos aquí. No sigamos de coquetos porque yo caigo rápido”, dijo Carrera a modo de broma cuando la presentadora le preguntó si ya se conocían. Y luego dijo que “estaban cocinando algo”; es decir, que podría haber química entre ellos. “A mí se me fue el frío”.

Danilo Carrera le tira la onda a Yailin durante la transmisión de fin de año pic.twitter.com/uKmrMT4bj6 — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 2, 2025

Yailin le siguió el juego y confirmó que estaba lista para conocer a un chico guapo que esté dispuesto a robarle su corazón.

El video, que fue compartido en redes sociales, ha tenido más de 134 mil reproducciones y cientos de comentarios de los fans que apoyan a la relación. Otros, sin embargo, advirtieron a Danilo por las polémicas que tuvo la creadora de contenido con sus relaciones anteriores, como Anuel y Tekashi 69 .

“Cuidado Danilo”.



“Pero es show. él estaba con su pareja upp”.



“Se le olvidó la novia”.



“Danilo corre peligro”.



“Mi niño aún estás a tiempo, sálvate”.

