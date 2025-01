Acusan al esposo de Maribel Guardia de desfigurar a golpes al piloto vinculado con Imelda Garza: VIDEO

Luego de que Maribel Guardia interpusiera una denuncia en contra de su nuera, Imelda Garza, por supuestamente poner en riesgo la integridad de su nieto José Julián, han salido a la luz varios detalles que acabaron por comprobar la difícil relación que existía entre ambas a pesar de que en redes sociales siempre aparecían muy unidas.

Las autoridades decidieron que el pequeño José Julián se quedaría con su abuela, Maribel Guardia, en lo que se investigaba el presunto comportamiento errático de Imelda Garza, y aunque muchos pensaron que el conflicto acabaría ahí lo cierto es que... ¡apenas comenzó! Esta es la denuncia que puso en el ojo del huracán a Marco Chacón, el esposo de la cantante.

¿QUÉ SE SABE DE LA DENUNCIA CONTRA MARCO CHACÓN QUE VENTILÓ JAVIER CERIANI?

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, Marco Chacón le habría propinado una terrible golpiza a Víctor Manuel, un piloto vinculado a Imelda Garza, luego de que los encontrara en la casa de Maribel Guardia en un supuesto encuentro íntimo.

“Chacón lo agarró a golpes, pero no un golpecito, casi lo desfiguró"

A decir del argentino, el episodio en el que el esposo de Maribel Guardia se vio involucrado ocurrió el pasado 05 de junio del 2024 y terminó de la forma más violenta, pues a decir de Ceriani, el piloto terminó “desfigurado” luego de la brutal agresión.

“El piloto va a demandar porque Chacón lo agarró a golpes, pero no un golpecito, casi lo desfiguró", expresó escandalizado el exconductor de “Chisme no Like"; esta versión, por cierto, fue respaldada por Sofía Vigola, una prima del piloto que salió por un tiempo con José Manuel Figueroa.

Aunque Sofía Vigola abordó este tema con discreción ante Ceriani al mencionar que “las cosas que se dijeron dentro de esa denuncia no están completas”, sí dejó entrever que el piloto inició un proceso legal en contra de Marco Chacón por esta brutal agresión, al tiempo que aseguró que su primo cuenta con el respaldo del Sindicato de Aviación de México.

Hasta el momento, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se han pronunciado acerca de este incidente para confirmarlo o desmentirlo; sin embargo, la denuncia sirvió para acrecentar el debate en redes sociales acerca de la verdadera relación que tuvo Imelda Garza con la familia de su esposo , José Julián Figueroa, y cómo esto podría afectarla en su proceso de recuperar a su pequeño hijo.

¿QUIÉN ES VÍCTOR MANUEL, EL PILOTO VINCULADO SENTIMENTALMENTE A IMELDA TUÑÓN?

Víctor Manuel es un piloto aviador que comenzó a tomar relevancia en el conflicto que Imelda Tuñón y Maribel Guardia sostienen por la custodia del pequeño José Julián luego de que se filtraran unas escandalosas fotos y videos que muestran cómo él y otro sujeto convivían con la joven en la casa de la cantante.

El hecho de que Víctor Manuel fuera captado en ropa interior y en estado inconveniente disparó los rumores de que el sujeto tuvo algo que ver con Imelda Garza en el plano sentimental; sin embargo, hasta ahora nada se ha confirmado de forma oficial.