Aseguran que en la casa de Imelda Garza, el piloto se cruzó con el nieto de Maribel Guardia, pero su prima lo niega

El pleito legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón , está en boca de todos. Ahora, han aparecido otros nombres alrededor de la polémica situación, incluido el de un piloto que fue encontrado con la ex esposa de Julián Figueroa y que este haya interactuado con el pequeño de 7 años.

Fue Javier Ceriani quien sacó esta información a la luz, pero cuando contactó a Sofía Vigiola, también conocida como “La Bruja Verde” y prima de Víctor Manuel, ella lo desmintió rotundamente, aunque no habló directamente sobre la supuesta golpiza que Marco Chacón le habría dado.

“No se está contando bien qué pasó ese día y se me hace de mal gusto que se esté utilizando el nombre completo de una persona que solo es parte de la narrativa y víctima de la circunstancia (...) eso es lo que me duele, haber expuesto así a una persona”. Y cuando Ceriani le preguntó si había conocido o no al pequeño Juliancito, ella respondió: “No, nunca. Ellos nunca convivieron con ningún niño en esa casa. Eso es mentira”.

Entonces, su primo, el piloto, está analizando si procederá o no de manera legal en contra de Chacón y Maribel Guardia.

¿Por qué el primo de Sofía Vigiola fue acusado por Maribel Guardia?

En la denuncia de la actriz de “Aventurera”, se declaró que un hombre semidesnudo estaba en la casa de la viuda de Julián Figueroa . Su prima lo defendió y dijo que “eso no puede ser verdad”, pues su familiar es piloto y no le permiten beber ni consumir drogas.

Según Sofía Vigiola, él habría olvidado su cartera con sus identificaciones, y es por eso que la actriz logró dar con su nombre.

Hasta el momento, Maribel Guarida ni Marco Chacón han ofrecido una declaración con respecto a estas afirmaciones.

