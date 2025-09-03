Suscríbete
Abuelos de Lalo Capetillo Jr. reaccionan a su nueva canción: “Es horrorosa”

Los padres de Biby Gaytán escucharon por primera vez la nueva canción de su nieto.

September 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Capetillo-Jr.jpg

Eduardo Capetillo Jr. y sus abuelos maternos.

“Horrorosa porque le está diciendo que es de lo peor, que ya no quiere nada con ella”.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Eduardo Capetillo Jr. presumió a sus abuelitos maternos Silvia Barragán y Daniel Gaytán, papás de su mamá Biby. El joven cantante decidió que era una buena idea que escucharan su nuevo tema ‘Que te lleve la tristeza’.

Al comenzar a escuchar la canción, don Daniel aplaudió su música y letra, sin embargo, fue doña Silvia quien no daba crédito a lo que oía.

Y es que el primer fragmento de la canción dice: “Que te lleve la tristeza, que no dejes de llorar… Que se te pasen las horas sin que te vuelva a llamar (…) Si ya no estás conmigo, tú no puedes ser feliz”.

La abuela del cantante no pudo detener sus gestos de desaprobación y añadió: “Madre santa… está muy feo eso, está horroroso. ¿Cómo le va a decir a una mujer eso?”.

Al mismo tiempo, don Daniel la contradice. “Sí, es la realidad… porque siempre, siempre, la mujer se hace la víctima”.

Capetillo Jr. continuó poniendo fragmentos de la canción a sus abuelos y casi al final de la canción, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo le pregunta de nuevo a doña Silvia sus impresiones.

“Horrorosa porque le está diciendo que es de lo peor, que ya no quiere nada con ella”, indica.

Sin embargo, la señora no se había percatado que es su nieto el que interpreta la canción, por lo que al saberlo, automáticamente le dice que el tema está “precioso”.

El abuelo Gaytán añade que “es una canción que permite tanto a la mujer como al hombre dar sus carencias, sus culpabilidades”.

Capetillo Jr. le indica a doña Silvia: “Imagínate cómo me rompieron el corazón abuelita”. A lo que ella responde: “Caramba, pero tú que te dejas, hay muchas mujeres, no hada más ella. Pero no haces nada por encontrar una.

Finalmente, la pareja envía un emotivo mensaje sobre la joven promesa en el canto. “Mi nieto Eduardito tiene un don de Dios. Él es un ángel”, y doña Silvia añade: “Es adorado mi niño. Lo van a amar”.

Doña Silvia Barragán es una reconocida bailarina de ballet, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, mientras que don Daniel Gaytán es arquitecto. La pareja procreó cinco hijos: Chacho, Mano, Alejandro, Ruy y Biby Gaytán.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
