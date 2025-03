8M | Adela Luna, así como actrices y directoras, alzan la voz por la industria del entretenimiento

El 8 de marzo ya es un día histórico, lleno de empatia, sororidad y buena intensión de mujeres defendiendo mujeres pero, aún falta hacer más, TVyNovelas entrevistó a Adela Luna, una actriz directora que en días como hoy, más que nunca trata de mejorar ésta industria del entretenimiento.

Adela, ¿cómo una persona como tú vive un día como el 8M?

“Con mucha alegría por estar vivas, mucha esperanza por los cambios que queremos que ocurra. Eventos así, te da fuerza, te dan ánimo y sientes que somos una gran manada, realmente te sientes acompañada y pues también hay que estar muy al pendiente de todas, todo el tiempo, de apoyarnos emocionalmente porque también vives momentos muy catárticos durante la marcha”.

¿Qué ocurre, por ejemplo, justo con este marchar, qué se aprende?

“Hay momentos incluso de incredulidad, pero, mientras vas avanzando y escuchas los diferentes gritos de las chicas, las ves totalmente conmovidas, pegando las fotos de sus agresores o pegando su testimonio en varios lados. Y pues ahí entra la empatía. Ahí no hay manera de no verla, estás viendo con la emoción a flor de piel y empatizas totalmente”.

Dicen que habrá un bloque de hombres para impedir la marcha ¿Qué opinión tienes tú?

“Por un lado quiero pensar que es fake que quizás son screenshots hechos como para generar temor, para generar ya previo a la marcha, pues obviamente algunas mamás preocupadas por sus hijas, pues dicen mira, va a haber esto, van a ir hombres a agredirlas, mejor no vayas lo mismo que se hace cada año, ¿no? Un poco tratar de intimidad para que las chicas no lleguen a la marcha o no lleguen a ese punto. Por otro lado, de ser real seria terrible”.

Adela, por último, ¿cómo ves, las mujeres de tu gremio? Me refiero a estas mujeres de la industria, artistas, productoras, que de pronto como que tienen miedo a apoyar al movimiento o tienen miedo a decir, voy a la marcha...

“Yo les diría que no tengan miedo, que dentro de la marcha hay diferentes grupos de mujeres con los que todas nos podemos ir sintiendo identificadas en este caso pues nosotras tenemos nuestro propio contingente que se llama Mujeres Creativas en Acción y es un contingente donde estamos chicas que somos parte de la industria audiovisual, hay extranjeras y nacionales, pero digamos, pues, la mayoría trabajamos en la industria, ya sea productoras, fotógrafas, directoras, bueno, yo que soy actriz y directora de casting, hay maquillistas, hay actrices, entonces, para que gente del gremio se compromoteta porque nos vamos cuidando todas, como siempre lo hacemos aún en la realidad”.