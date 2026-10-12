Moana sale de la pantalla: conoce la colección para seguir la aventura en familia

Moana, Maui, Pua, Heihei y otros personajes de la película pueden acompañar ahora las tardes en casa, Una nueva colección reúne 19 figuras de Moana y suma un elemento que cambia la forma de disfrutarlas: cada personaje viene acompañado de un libro con su historia.

La idea combina dos actividades que funcionan especialmente bien en familia, primero pueden sentarse a leer y conocer mejor al personaje; después, la figura pasa a formar parte del juego para recrear escenas de la película o inventar aventuras completamente diferentes.

El set está integrado por 19 figuras coleccionables, cada una con su respectivo libro. A esto se suma una lonchera coleccionable, pensada para acomodar las figuras y mantener reunidos a los personajes.

Así, completar la colección también se vuelve parte del entretenimiento. Con cada entrega llega una nueva historia para leer y un personaje que se incorpora a los juegos que ya comenzaron en casa.

Una tarde Moana y Maui pueden volver a navegar por el océano; otro día Pua puede convertirse en protagonista de una expedición inventada por los niños. No hay que seguir el argumento de la película al pie de la letra.

En la película animada de Disney de 2016, Moana deja la isla de Motunui para emprender un viaje por el océano con el objetivo de ayudar a su pueblo, en el camino se encuentra con Maui, un semidiós que posee un anzuelo mágico, y descubre su habilidad como navegante.

A ellos se suman personajes como Pua, el cerdito de Moana, y el peculiar Heihei, el gallo que termina formando parte de la travesía.

Pasar esos personajes de la pantalla a figuras físicas permite que los niños decidan qué ocurre después. Una mesa puede convertirse en una isla y una manta azul en el océano. Basta elegir los personajes y comenzar.

Los libros incluidos aportan otro momento al juego, en lugar de comenzar directamente con las figuras, padres e hijos pueden conocer primero la historia de cada personaje y después utilizarla como punto de partida para imaginar.

La American Academy of Pediatrics recomienda la lectura compartida desde edades tempranas por las oportunidades de conversación e interacción que genera entre niños y adultos. También reconoce el juego de ficción como una actividad en la que los pequeños pueden experimentar con personajes, situaciones y roles imaginarios.

No hace falta convertirlo en una actividad complicada. Puede ser el cuento antes de dormir, un rato durante el fin de semana o una tarde sin pantallas: leer unas páginas, elegir las figuras y continuar la historia.

La lonchera coleccionable completa el set y permite acomodar las 19 figuras en un mismo lugar, también puede incorporarse al juego como el espacio desde el que comienza cada nueva aventura.

Conforme la colección crece, también lo hacen las combinaciones posibles. Un personaje nuevo significa otro libro por descubrir y alguien más que sumar a las historias que la familia ya inventó.

La película pone el punto de partida. Lo que ocurra después puede decidirse en casa.

Encuentra las figuras coleccionables de Moana, sus libros y la lonchera para reunir la colección en tu puesto de periódicos favorito.