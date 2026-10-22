Yucatán presenta en CDMX la Feria Xmatkuil 2026 y el XXII Congreso Mundial Brahman

La Casa de Yucatán en la Ciudad de México recibió el pasado 21 de octubre la presentación oficial de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 y el XXII Congreso Mundial Brahman. Ante medios de comunicación nacionales, el gobernador Joaquín Díaz Mena compartió los detalles de ambos encuentros, que se celebrarán en noviembre y atraerán a visitantes nacionales e internacionales.

Durante la conferencia, el mandatario estuvo acompañado por autoridades estatales y representantes de los sectores turístico, empresarial y ganadero, quienes dieron a conocer las actividades programadas y las expectativas económicas para Yucatán.

Feria Yucatán Xmatkuil 2026: tradición, gastronomía y entretenimiento

Del 6 al 29 de noviembre, la Feria Yucatán Xmatkuil celebrará su edición número 52 con una programación que incluye conciertos, espectáculos familiares, exposiciones ganaderas, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica.

La feria, que en 2025 recibió a más de 3.5 millones de visitantes, prepara para este año ocho conciertos gratuitos en el Centro de Espectáculos Montejo, más de 160 espectáculos infantiles sin costo y la participación de cerca de 40 academias y agrupaciones de danza provenientes de distintos municipios del estado.

Entre los artistas anunciados se encuentran Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Ozuna, mientras que Ha*Ash, Matisse, Reik, Bronco y otros grupos forman parte de la programación musical gratuita.

Los visitantes también podrán disfrutar de espacios tradicionales como la Villa Gastronómica, donde la cocina yucateca tendrá un lugar especial, además de las actividades del Teatro del Pueblo y las distintas áreas de entretenimiento del recinto ferial.

Yucatán recibirá al mundo ganadero

Uno de los anuncios centrales de la presentación fue la celebración del XXII Congreso Mundial Brahman, programado del 10 al 15 de noviembre, que reunirá a criadores, productores y especialistas de más de 30 países, entre ellos Brasil, Australia, Sudáfrica, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Será la tercera ocasión en que México albergue este encuentro internacional y la segunda que tenga lugar en Yucatán, después de su edición de 2004 en Mérida.

El programa contempla conferencias especializadas sobre genética bovina, reproducción, bienestar animal, sostenibilidad y mejoramiento ganadero. También se realizarán exhibiciones, juzgamientos y una subasta de ejemplares. De manera paralela, del 5 al 15 de noviembre se llevará a cabo la 29ª Exposición Nacional Brahman.

Durante su intervención, Joaquín Díaz Mena destacó el trabajo de las familias ganaderas del estado, especialmente de las regiones del oriente y sur, así como las oportunidades comerciales que representa recibir a productores de distintos países.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno de Yucatán, el congreso podría generar una derrama económica de entre 80 y 100 millones de pesos, con beneficios para hoteles, restaurantes, transportistas y proveedores locales.

Un noviembre para visitar Yucatán

La presentación en la Ciudad de México también permitió compartir las expectativas turísticas del estado. Entre enero y septiembre de 2026, Yucatán registró más de tres millones de pasajeros aéreos, un incremento de 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para noviembre, las autoridades proyectan una ocupación hotelera del 65% en Mérida, impulsada por la agenda de eventos y la llegada de visitantes.