Conductor de ‘Al Extremo’, Uriel Estrada, y su esposa anuncian que esperan a su primer bebé

Tras cumplirse un año de su boda, la pareja conformada por el conductor de ‘Al Extremo’, Uriel Estrada, y su esposa, la senadora Paloma Sánchez, anunció que están a la espera de su primer bebé.

La noticia fue dada a conocer durante la más reciente emisión del programa, donde Estrada y sus compañeros, Vanessa Claudia, Alex Garza y Carlos Quirarte, mencionaron inicialmente que revelarían un mensaje importante.

Algunos minutos después, el panel de presentadores y la propia Paloma, confirmaron el embarazo.

“Esta familia crece porque ahí viene un ‘extremito’ o ‘extremita’. Un bebé viene en camino, es la noticia que queríamos compartir con ustedes”, dijo Uriel.

Y añadió que “Paloma y yo vamos a ser papá y mamá. Nuestra familia crece y por supuesto lo queremos compartir con usted, porque ustedes forman parte de nosotros, de nuestro día a día”.

Por su parte, la senadora, quien apareció en un video dirigido a los seguidores del programa, agradeció el apoyo del equipo y compartió su emoción: “Sé que mi bebito, que viene en camino, va a tener a muchas tías y tíos. Gracias por todas sus muestras de cariño, es un bebé muy deseado, anhelado y soñado”.

La historia de amor de Paloma y Uriel

En 2024, la pareja celebró su unión matrimonial, misma que se hizo viral cuando Vanessa Claudio compartió imágenes del evento en el que estuvieron acompañados por su familia de Guerrero y Sinaloa.

El presentador y la legisladora formalizaron su relación a mediados de 2023.

El noviazgo se mantuvo casi en secreto por poco más de medio año hasta que fue confirmado en las historias de Instagram del conductor de ‘Al Extremo’.

¿Quién es Uriel Estrada?

Nació el 14 de junio de 1985 en Acapulco, Guerrero, y es licenciado en Comunicación. A los 23 años inició su carrera en TV Azteca Guerrero como reportero y posteriormente como conductor del noticiero vespertino. En 2017, dejó la jefatura de noticieros de Azteca Guerrero para sumarse al equipo de Fuerza Informativa Azteca en la Ciudad de México.

En 2020, alternó su participación en FIA con ‘Al Extremo’, programa que conduce desde entonces.

En su vida personal, Uriel Estrada acaparó los reflectores en diciembre de 2021 tras darse a conocer su ruptura con la conductora de Foro TV, Alejandra Aguayo. Trascendió que los presentadores ya vivían juntos y tenían planes de boda.

¿Quién es Paloma Sánchez?

Nació el 27 de diciembre de 1985 en Sinaloa. Actualmente, es diputada federal en la LXV legislatura. Es licenciada en Contaduría y Administración de Empresas con Especialidad en Mercadotecnia. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y un diplomado en Mercadotecnia Política, según el Sistema de Información Legislativa del Senado de la República.

Muy poco se sabe sobre su vida fuera de la Cámara de Diputados. En redes sociales, suele compartir imágenes de sus actividades legislativas y una que otra postal de su día a día.