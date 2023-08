Carin León y la canción de los 90’s que reversionó con éxito, ¿de quién es originalmente?

Carin León causó sensación luego de su aparición en “La casa de los famosos México”. El popular cantante de regional mexicano estuvo en el reality show y, no contento con eso, hizo estallar las redes sociales tras dedicar la canción “Primera cita” a Wendy y Nicola, la pareja consentida del momento.

La “Barby” Juárez, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris pasaron una velada especial con sabor norteño; y no sólo ellos, pues los televidentes que están al pendiente de lo que pasa día a día en el reality show también disfrutaron mucho de los éxitos de Carin León .

El cantante de regional mexicano ha logrado posicionarse rápidamente en las listas de éxitos gracias a canciones como “La boda del huitlacoche”, “Que vuelvas”, “No es por acá", “El tóxico” y la romántica “Tú", seguramente cantada a todo pulmón en varias fiestas. ¿Te sabes la historia de esta exitosa canción de Carin León? Se trata de todo un éxito en los años 90’s que tal vez te suene familiar.

CARIN LEÓN Y “TÚ", EL ÉXITO DE LOS 90’S QUE AHORA TIENE UN TOQUE NORTEÑO

“En mi mente estás, como una adicción que se siente dulce, tierna y natural...” Así inicia esta romántica canción que tal vez ya hayas escuchado antes, y es que en 1999 la cantante puertorriqueña Noelia debutó con este tema musical que significó todo un hit y no era raro escucharlo en la radio en aquel entonces.

“Tú" ha tenido un nuevo aire, pues Carin León le agregó a esta romántica canción un toque ranchero con el que regresó de nuevo a las listas de popularidad, y no es raro escucharla en reuniones, ¿pero quién compuso originalmente este éxito? Y no, Noelia no fue.

El compositor de “Tú" es el colombiano Fabio Alonso Salgado, mejor conocido como Estefano, quien también ha compuesto otras exitosas canciones que han sido interpretadas por cantantes como Gloria Estefan.

Si no fuera suficiente una versión norteña de “Tú" con la voz de Carin León, el grupo Los Alameños de la Sierra también sacó su propia versión de este hit noventero con un excelente resultado, pues esta canción que habla sobre la enorme dependencia que puede llegar a existir en una pareja de enamorados ha envejecido muy bien a pesar de que salió a la luz hace casi 25 años.