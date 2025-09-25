Suscríbete
Niño de ‘La caída de Edgar’ reaparece y anuncia su boda tras 20 años de su video viral

El video ‘Edgar se cae’ es considerado el primer fenómeno viral en México.

September 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Edgar-se-cae.jpg

Edgar saltó a la fama a los 11 años tras caer a un río.

Instagram

“Estábamos aburridos en un rancho... decidimos grabar una película de piratas”.

Edgar Martínez, el jovencito que protagonizó el primer video viral en México que fue titulado como ‘Edgar se cae’, anunció que se casará. El mismo Edgar dio a conocer que contraerá matrimonio el próximo 10 de octubre de 2026.

La revelación de la boda de Martínez ocurre luego de que se cumplen 20 años de que el chico arrancó risas con su épica caída al río.

Al igual que su caída, el anunció de su boda ha logrado hacerse viral, acarreando innumerables reacciones en redes sociales, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que está por comenzar.

Anuncia su compromiso

Fue a través de una publicación en Instagram, que Edgar y su pareja Valeria Bermea, colgaron una serie de imágenes en donde confirmaron a sus seguidores que se comprometieron.

“Save the date 10.10.26 Cuatro Ciénegas, Coahuila“, se lee en la publicación.

La fecha del enlace fue dada a conocer después de que el pasado 26 de mayo, Edgar le entregó un anillo de compromiso a Valeria.

¿Quién es la futura esposa de Edgar?

Valeria Bermea en una arquitecta regiomontana que fundó y es directora de su propia compañía de arquitectura. Sin embargo, y con su espíritu emprendedor, la joven tiene otra empresa dedicada al diseño de mobiliario.

El video viral que lo hizo saltar a la fama

En 2006, Edgar tenía apenas 11 años y en el video que se hizo viral se observa cómo cruza un río sobre un tronco, pero es empujado al agua por un amigo de la familia, lo que desató risas y una ola de imitaciones.

A través de una entrevista que concedió hace algunos años, Edgar relató cómo sucedió todo: “Estábamos aburridos en un rancho... decidimos grabar una película de piratas”. Sin embargo, el momento se tornó inesperado cuando el niño cayó al agua llena de “popó de vaca” y algas.

Aunque inesperadamente alcanzó la fama, ser un fenómeno viral le trajo desafíos. “La gente sólo me veía como el gordito que se cayó... era algo que me dolía”, recordó Martínez.

No obstante, el clip también lo llevó al estrellato no sólo en internet, en un programa con Adal Ramones, el jovencito fue entrevistado en cadena nacional.

“El video le dio la vuelta al mundo. Fernando es el amigo que lo tira… y Raúl es el primo camarógrafo, el que lo subió (el video) a internet… esto ocurrió en Vallecillo, en Sabinas, Hidalgo, en Monterrey”, explicaba Ramones.

Entre bromas de Adal y Yordi, Edgar menciona que tras el video, “los primeros días se empezaron a burlar, pero ya al tercer día… ya tenía fans”, y añadió que no volvió a ver a su amigo Fernando, quien lo tiró.

Diversas compañías aprovecharon la popularidad de Edgar, incluso unas populares galletas les propusieron recrear la caída, pero con un final donde el chico sale victorioso y soldados romanos arrojan al río a su primo y a su amigo.

