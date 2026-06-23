Matías Novoa estrena “El renacer de Luna” y nos habla si con Michelle Renaud buscará tener una niña

Marisol del Olmo y Matías Novoa protagonizan la nueva telenovela “El renacer de Luna”, una historia que gira en torno a reinventarse, sanar el pasado y creer en las segundas oportunidades. Bajo la producción de Roy Rojas y un gran elenco, inicia este 22 de junio, por las estrellas, “El renacer de Luna”, un melodrama que te mantendrá al filo de tu asiento.

En la vida real, ambos actores se han dado esa oportunidad, convencidos de que la felicidad se busca a toda costa. En exclusiva, Matías Novoa habla de su relación con Michelle Renaud, su reciente paternidad y revela si buscarán tener una niña.

De vuelta en México con El renacer de Luna, ¿cómo te sientes?

“Muy contento. Otra vez en México y otra vez en Televisa, la cual ha sido mi casa por casi cuatro años. Es raro cuando te desconectas un tiempo, cuando te alejas un poco de las luces y piensas que al regresar vas a comenzar de nuevo, y no; ha sido muy bonito porque la gente me recuerda, está aquí, para nada se ha ido. Ese cariño, ese amor es bonito; te motiva a trabajar con más ganas, a entregar al público un personaje entrañable.

¿Qué te atrapó de Sebastián, tu personaje?

“Es un papel completamente nuevo; no había interpretado antes a un doctor. Los médicos son muy entregados a su profesión, es una vocación muy bonita y eso me llamó mucho la atención. Mi personaje tiene un gran corazón, siempre está velando por los demás, va más allá de la parte científica, siempre trata de descubrir qué está pasando con las emociones de la gente. Trata de conectar con los personajes que se le cruzan en el camino. Es muy protector y se cruza con el personaje de Maya Mistral, quien va a ser su gran amor y por quien va a luchar. Sebastián y ella se conocen en un momento en el que él no puede dejarla sola y piensa que tiene que salvarla y protegerla.

¿En qué consideras que Sebastián se parece a ti?

“En la empatía. Tiene compasión por el otro, le gusta escuchar, proteger... A mí no me gusta salvar vidas porque creo que cada quien se salva; yo te puedo dar consejos y acompañarte, pero a él, a Sebastián, sí le gusta salvar. Es humilde, buena onda y tiene un gran corazón. Es un personaje muy bonito que tiene un despertar a causa del amor que empieza a sentir, y comienza a iluminarse y a brillar.

En ese sentido, ¿qué piensas tú de estas segundas oportunidades en el amor?

“Yo creo en las segundas oportunidades, en las terceras... porque uno viene a la vida a aprender. Yo no me imagino a Matías estando conforme con su vida si no la está pasando bien, si no está en el lugar que quiere. Creo que en esta vida tenemos derecho a equivocarnos, a intentarlo... y si no estamos felices, irnos. Creo en las segundas oportunidades, en las terceras, cuartas y en las que sean necesarias hasta encontrarte en el lugar adecuado.

Recién acabas de ser papá de nuevo, ¿cómo lo has vivido?

“Ha sido maravilloso. Este tiempo que estuve alejado de la televisión pude disfrutar muchísimo el crecimiento de Milo; estuve pegadísimo a él, 24/7, así que estoy entrenadísimo. Cuando Mich me dijo que estaba embarazada de nuevo, Milo iba a cumplir el año. Fue tan lindo y dije: “Venga”. Así que estoy contento y feliz.

¿Y ahora con Milán?

“Ha sido diferente porque me ha tocado trabajar los primeros seis meses de su vida, pero él es diferente a Milo. Aunque está muy pequeño todavía, ya se le empieza a marcar su personalidad: es muy tranquilo, desenvuelto, se duerme con ruido, sin ruido... por eso se le ha hecho un poco más fácil a Michelle.

Sobre todo, ahora que estás tú aquí...

“Sí, porque yo le estaba ayudando mucho, sobre todo con Milo, que estaba más inquieto, pero se le ha hecho muy fácil; el bebé está ayudando muchísimo. Qué les digo, estoy viviendo un momento divino.

Los niños despiertan una sensibilidad en ti, te hacen abrir tu corazón. Dicen que ser papá te cambia la vida, ¿qué piensas?

“Completamente. Yo fui papá muy joven, tenía 31 años, y Axel ya va a cumplir 15. Después de 13 años volví a ser padre. Se vive diferente. Yo pienso que el Matías que recibió a Axel es completamente distinto al que recibió a Milo y a Milán. Por eso decía que venimos a esta vida a aprender: si nos quedamos en el mismo lugar, se vuelve una vida monótona.

¿Cómo te has organizado con las grabaciones y tu familia?

“Una vez al mes estoy yendo a verlos... Sí, es pesado, pero es parte de la etapa que estoy viviendo. Habrá días fuertes, con mucho sueño, pero valdrá la pena.

¿Mich y tú buscarán la niña?

“No (risas). Cuando Milán venía en camino, pensamos que quizás podría ser niña, pero a los tres meses ya sabíamos que era niño. Ni siquiera nos tuvieron que decir; lo vimos ahí en la pantalla, y bueno, fue divino. Así que la única reina de la casa va a ser Mich. Creo que vamos a dedicarnos más a nosotros como pareja, a que crezcan estos niños, porque considero que los primeros años son muy importantes y si tenemos otro y otro, no vamos a parar nunca. Además, creo también que es momento de continuar con nuestras carreras”.