Todo lo que debes de saber de la telenovela ‘Café con Aroma de Mujer’: cuándo y dónde verla en México

Una de las adaptaciones más exitosas de Café con aroma de Mujer llegará a la televisión abierta durante los próximos días. Así que podrás disfrutar de esta icónica telenovela a principios de este 2024.

Cabe mencionar que Café con Aroma de Mujer actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming más grande del mundo, Netflix. La producción cuenta con 88 episodios con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Sin embargo, si no cuentas con una suscripción de pago en Netflix, no te preocupes, pues como ya te comentamos, la telenovela estará saliendo en televisión abierta.

¿Cuándo y dónde puedo ver Cáfé con Aroma de Mujer en México?

El próximo lunes 29 de enero a través de la señal de Azteca UNO se estará transmitiendo esta telenovela que conquistó al público. Café con Aroma de Mujer cuenta con William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos como protagonistas. La tra

ma relata una historia de amor entre una humilde recolectora de café, a quien llaman ‘La Gaviota’ y un adinerado empresario de la industria cafetera, Sebastián Vallejo.

Muere la novia de uno de los actores que aparece en la popular telenovela

El actor colombiano Raúl Ocampo apareció en la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, quien dio vida a Carlos, un personaje que pertenece a la comunidad LGBTQ+ e hizo pareja con el actor también de Colombia Juan David Agudelo.

Asimismo, hace un par de meses se dio a conocer la noticia que Ocampo había tenido una gran pérdida, pues el actor sufrió la muerte de su pareja, la actriz colombiana Alejandra Villafañe, quien murió a consecuencia de un cáncer agresivo. El actor, mediante sus redes sociales dedicó unas emotivas palabras de despedida para su novia.

Raúl Ocampo tuvo una gran pérdida. (Instagram/ocamporao)

“Hace un año vivíamos en esta realidad… Hace un año te dije que todo era posible en este mundo, ese mismo año me dijiste que así lo creías y agarraste el frisby para golpear la caneca de basura pública mientras nos grababan en cámara lenta. Hace un año fallaste ese tiro. Me quedo con el copy que escribiste hace un año y te lo complemento ahora que vivimos en dos realidades diferentes: Me tendrás que conocer en muchas otras vidas. Te amo tanto vida mía”, escribió.