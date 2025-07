¡De escándalo! Aseguran que Adrián Marcelo pagó millones a Fabiola Martínez para exhibir al Escorpión Dorado

Una de las polémicas más explosivas del momento en el mundo del entretenimiento digital mexicano toma un nuevo rumbo tras revelarse el presunto pago millonario por parte de Adrián Marcelo a la modelo e influencer Fabiola Martínez. El objetivo, según versiones extraoficiales, habría sido utilizar su testimonio para lanzar acusaciones directas contra Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado. La situación, que parecía centrarse en una entrevista viral, ahora es señalada como parte de un supuesto plan de desprestigio.

¿Cuánto habría pagado Adrián Marcelo a Fabiola Martínez?

De acuerdo con declaraciones realizadas por la periodista Inés Moreno, Adrián Marcelo habría desembolsado alrededor de un millón de pesos mexicanos a Fabiola Martínez a cambio de que esta ofreciera una entrevista exclusiva en su canal, donde hablaría sin filtros sobre su presunta relación sentimental con Alex Montiel. En dicho contenido, Fabiola afirmó haber mantenido un vínculo con el creador del personaje Escorpión Dorado, para lo cual mostró evidencias como mensajes, audios y fotografías que, según dijo, comprometían su imagen pública.

Moreno aseguró que el pago fue parte de un acuerdo pactado con anterioridad y que, aunque el conductor regiomontano ha negado haber ofrecido dicha suma, las pruebas apuntan en sentido contrario.

¿Por qué aceptó Fabiola Martínez exponer al Escorpión Dorado?

La entrevista generó gran controversia en redes sociales al dividir opiniones sobre las motivaciones de Fabiola Martínez. Mientras algunos señalan que se trata de una venganza pública, otros consideran que la influencer buscó simplemente evidenciar una relación que, asegura, fue más que una amistad y terminó en desengaño.

En respuesta a las críticas, Fabiola compartió un mensaje en sus redes sociales para defender su decisión:

“No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me dañó con intención, no le debo lástima a quien sabía la verdad y trató de ocultarlo”, escribió en sus historias de Instagram.

¿Hay una campaña contra el Escorpión Dorado?

La información proporcionada por Inés Moreno no se limitó al pago del millón de pesos. La periodista también señaló que existe un posible intento de presión hacia Alex Montiel, que podría ser interpretado como una forma de extorsión mediática. Según reveló, personas cercanas al entorno del influencer le habrían advertido que, si no llegaba a un acuerdo con Adrián Marcelo, se seguirían filtrando contenidos comprometidos con el objetivo de “hundir” su reputación.

“Le mandaron decir a Álex Montiel que si quiere que acabe todo, tiene que hablar con Adrián Marcelo para llegar a un arreglo, si no, paulatinamente van a ir sacando pruebas, videos, para destruir al Escorpión Dorado”, afirmó Moreno.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre estas acusaciones?

Hasta el momento, Adrián Marcelo niega públicamente cualquier tipo de pago a Fabiola Martínez por su participación en la entrevista. Sin embargo, no ha emitido un comunicado formal sobre las acusaciones de extorsión ni sobre su supuesta participación en una campaña contra Alex Montiel. En redes sociales, el conductor mantiene un tono sarcástico frente a la controversia, lo que solo alimenta aún más las especulaciones.

¿Cuál es la posición del Escorpión Dorado?

Alex Montiel, quien da vida al personaje del Escorpión Dorado, ha evitado entrar en una confrontación directa con Adrián Marcelo o Fabiola Martínez.

Lo que comenzó como una entrevista escandalosa se ha transformado en un conflicto de alto perfil que involucra dinero, reputaciones y posibles delitos como extorsión. La disputa entre Adrián Marcelo y Alex Montiel podría alcanzar nuevas dimensiones si se presentan denuncias formales o si continúan filtrándose materiales comprometedores.