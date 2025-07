Olivia Collins va por todo en “La Casa de los Famosos México": “Es hora de que me conozcan los jóvenes”

El anuncio de que Olivia Collins será parte de los inquilinos de La casa de los famosos México fue realmente una sorpresa, porque representa a una mujer con carácter, elegancia y una carrera sólida en el medio artístico, lo que añade peso y experiencia al reality.

Su personalidad franca y sin filtros promete momentos intensos, confrontaciones duras y reflexiones profundas de esta carrera qué quizá nos harán preguntarnos si entró la villana que tanto nos ha gustado en las telenovelas. En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Olivia Collins nos dice cómo la veremos ahora que se convierta en un habitante de la casa más famosa de México.

¿Ya estás lista?

Sí, estoy muy contenta de participar, de haberme decidido a entrar a este gran, gran proyecto.

Una actriz de tus proporciones, con todo lo que has logrado ¿por qué necesitaría entrar a La casa de los famosos México? ¿Qué es lo que buscas?

Voy por todo, o sea, es un reto que tenía que vivir. También aceptarlo, es hora de actualizarme, con este proyecto voy a captar a otro público, que me conozcan los jóvenes. Que sepan quién es Olivia Collins, y que sepan cómo es Olivia de la Horta Colín, que es mi nombre detrás de las cámaras.

¿Tienes estrategia o vas a la “viva México”?

Pues no voy a la “viva México”, pero voy con la certeza de hacer mi propia estrategia, ser tal cual, como me comporto día a día, como soy feliz, como estoy triste, como voy al baño, todo, como duermo...

¿Estás lista para aguantar cosas asquerosas?

Soy una persona muy especial en la limpieza, muy ordenada, muy limpia, me gusta que todo esté limpio. Voy a llevar mis toallitas de cloro y voy a hacer mis cosas para poder usar el baño, para poder usar mi lavabo, tengo que tener esa precaución. Me voy a fijar en mi cama, en mi almohada, todo lo que me toque limpiaré.

¿Tienes algún miedo particular al encierro o a esta dinámica?

Es el reto más grande de mi vida. No soy muy sociable, entonces pues voy a tratar de socializar, mis hijas ya hablaron conmigo, voy a ser empática pero seguro me voy a enojar y llorar porque también así soy. Voy a marcar mis límites y voy a tratar de hacer una familia al final, como en cada proyecto que hacemos en televisión o en cine.

¿Cabe la posibilidad que afuera te inventen algún romance?

No, no tengo miedo porque estoy muy segura de mí misma. Si a mí me gusta alguien, pues se lo diré y si no, pues también le voy a decir: “Retírate”. Pero no es el caso, o sea, no voy a eso, voy a convivir con todos, no voy a enamorarme de nadie, voy a enamorarme de todos porque ese es el plan, esa es la estrategia, en mi convivencia, ya si se hacen equipos o no o si hablan mal de mí o no ya no me afecta.

Esto también es una oportunidad para romper ese estereotipo de que las mujeres guapas no son tan buenas para otras cosas, ¿no?

Ahí sí se van a topar con la pared porque yo quiero que me vean con sensualidad, yo soy femenina, muy coqueta, una mujer que tiene lo suyo y por qué no destacarlo me viene bien. Tengo 67 años, me siento superbién y eso quiero decirle a la gente también, que no me digan viejita, yo no me siento así, véanme, no estoy viejita, pero voy a defender mucho mis principios y los valores, yo soy pro mujer, y pro diversidad.

Olliva Collins admitió que no es muy sociable. (Instagram @lacasadelosfamososmx)

¿Habrá ropa sexy para dormir?

Sí, yo voy con pijamitas coquetas, pues, ahí están. Y si no voy a ir con mis pijamas de camisetotas. Si eres bonita es porque tienes todo.

¿Qué te dijeron tus amigas? vimos a Maribel Guardia y Lourdes Munguía...

Que es una locura, pero están muy contentas, Maribel y Lourdes saben que soy una representante de nuestra generación, de este tipo de mujeres entronas, empoderadas, trabajadoras, que hemos permanecido durante muchos años en el gusto del público.