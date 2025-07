Adrián Di Monte nos confirmó en exclusiva que ya se casó en Miami; ¿va a La Casa de los Famosos México?

En exclusiva, Adrián di Monte nos revela que se casó en Miami con la empresaria libanesa Nuja Amar, con quien busca formar una familia.

En entrevista, el actor dijo ante nuestra cámara: “Nos casamos en Miami en una ceremonia muy privada, muy chiquita, no hubo prensa y no hubo nada”.

Cabe recordarse que hace unas semanas nos contó que “para ir por lo seguro hay que recurrir a la ciencia”, y en su búsqueda por formar una familia, recurrieron a tratamientos de fertilidad.

“Queremos formar una familia, tener bebés, casarnos, yo sueño con un niño y una niña”, nos dijo previamente.

Tras confirmarnos que ya es un hombre casado, aprovechó para aclarar los rumores de que habría bloqueado oportunidades laborales para su ex pareja Sandra Itzel, como la oportunidad de entrar a La casa de los famosos México.

“Y la verdad no sé de qué me están hablando con eso de qué yo bloqueara o no bloqueara (a Sandra Itzel), pero sí te puedo decir es que yo jamás en la vida o movería un dedo para bloquearle el trabajo a alguien o algo por el estilo. No es mi estilo y más porque yo sé lo que se siente, yo lo viví en carne propia durante dos años Cuando se me cayeron proyectos, se me cayeron contratos por lo que ya ustedes saben”.

“Entonces para nada, no tengo nada que decir al respecto y de verdad jamás en la vida lo haría; además, no tengo el poder para hacer eso, Televisa es una empresa muy correcta. Si te quieren para un proyecto, ahí van a estar los productores”, recalcó.

Y Adrián ¿entrará a La Casa de los Famosos?

La prensa cuestionó al actor sobre si entrará a La Casa de los Famosos México, y luego de ponerse nervioso, dijo: “La verdad es que no me han dicho nada todavía”.

“Regresamos (su esposa y él) de Miami. Estábamos viendo a mis abuelitos, a mi abuela, a mi mamá, papá. Llegando, nos dieron la noticia de muchas cosas, pero ‘La casa de los famosos México’ no me ha dicho nada”.

“Es un proyecto al cual le tengo mucho respeto. Como ya saben, me he sometido a varios realities y ninguno como este. Yo creo que es la graduación de cualquier artista que quiera entrar a algo así”, concluyó el actor de origen cubano.

De entrar a La Casa de los Famosos México, dicho reality se sumaría a la larga lista de programas de realidad donde ha participado, como La Isla Desafío Extremo”, “Reto 4 elementos” y “Bailando por un sueño”.