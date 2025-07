¿’Jurassic World: Rebirth’ tiene escena post-créditos? Esto significa el inesperado sonido final de la película

¡“Jurassic World: Rebirth” arrasó en taquilla! Su estreno sorprendió a México y al mundo con una recaudación muy por encima de lo esperado . Según cifras de Box Office Mojo, la película ya suma más de 318 millones de dólares, y se espera que esa cifra se duplique durante las vacaciones de verano. Pero… ¿por qué ha causado tanta emoción? Además de su trama cargada de adrenalina, muchos fans están ansiosos por saber si habrá una continuación. Y claro, la gran pregunta es: ¿hay una escena postcréditos que lo confirme? ¡Te lo contamos!

¿Hay escena postcréditos en “Jurassic World: Rebirth”?

La cuarta entrega de Jurassic World, protagonizada por Scarlett Johansson, no cuenta con escenas postcréditos. Aunque esta práctica se volvió muy popular gracias a Marvel, en esta ocasión Universal Pictures decidió no seguir la fórmula. Pero eso no significa que se despidan del todo de este universo jurásico...

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson en “Jurassic World: Rebirth”. (Universal Pictures)

¿Qué significa el sonido al final de “Jurassic World: Rebirth”?

Varios fans que ya vieron la película reportaron en redes sociales que, durante los créditos finales, se escuchan sonidos ambientales de selva, así como rugidos y ruidos que parecen ser de dinosaurios. Un detalle sutil, pero inquietante que ha desatado toda clase de teorías.

¿Habrá una nueva película de “Jurassic World”?

Muchos creen que estos sonidos fueron una forma creativa de insinuar que la saga continuará , algo que no suena descabellado. Con la gran aceptación que ha tenido esta entrega, Universal Pictures difícilmente dejará pasar la oportunidad de seguir expandiendo este universo. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre una próxima película.

La expectativa por una escena postcréditos también tiene sentido si recordamos que “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018) sí incluyó una escena al final que sirvió como adelanto para “Jurassic World: Dominion”. Por eso, los fans esperaban un guiño similar.

¿Te gustaría seguir explorando este universo de dinosaurios o preferirías una nueva propuesta?

¿De qué trata “Jurassic World: Rebirth”?

Esta nueva entrega es un reinicio fresco de la franquicia , con personajes nuevos y un enfoque distinto a las películas anteriores. Como lo indica su título, es un verdadero “renacimiento” de la saga. La historia se sitúa cinco años después de los eventos de “Jurassic World: Dominion”.

Un equipo de investigadores, liderado por el personaje de Johansson, se adentra en un mundo dominado por dinosaurios para recuperar el ADN de tres especies clave: una terrestre, una aérea y una marina. ¿Su objetivo? Encontrar un remedio milagroso que podría salvar millones de vidas humanas.

Pero cuando el grupo se topa con una familia varada durante una expedición, todo da un giro inesperado. Pronto descubrirán que hay secretos oscuros y turbios ocultos tras la aparente noble misión… y que los dinosaurios no son el único peligro.

SIGUE LEYENDO: