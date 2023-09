¿Ya conoces Edye, el servicio de Izzi Go exclusivo para niños? Esto es todo lo que necesitas saber

Izzi Go anunció, a inicios de 2023, una importante alianza para fortalecer su oferta de entretenimiento y tener programación especial para niños en edad preescolar; si aún no sabes de qué se trata, aquí te explicamos.

En enero de este año, Izzi Go dio a conocer a través de un comunicado que trabajaría en conjunto con HITN-TV, empresa líder en medios de comunicación en español, para ofrecer un servicio especial enfocado en la primera infancia, con opciones de calidad y acordes a bebés y niños en la edad preescolar.

Si ya cuentas con un paquete de Izzi que te dé acceso total a Izzi Go, pero no conocías este espacio, acá te tenemos algunos detalles que podrían interesarte en caso de que quieras probarlo. En caso de no contar con Izzi Go, aquí te decimos cómo puedes acceder a este servicio de entretenimiento y qué beneficios ofrece.

“EDYE”, EL ESPACIO DE IZZI GO ESPECIAL PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

“Edye” es el nombre de esta novedosa opción de Izzi Go enfocada en el público infantil, en donde no sólo ofrecen películas y series educativas conforme a su edad, sino que también está diseñada para ser una plataforma interactiva en donde los pequeños se diviertan y aprendan junto con sus padres, por supuesto, guiados por sus personajes favoritos.

Los contenidos de “Edye” están cuidadosamente seleccionados bajo estrictos protocolos de bienestar para que los peques del hogar tengan acceso a material confiable, seguro y motivador que les permita aprender más de manera divertida y lúdica.

Desde el 27 de enero de este 2023, “Edye” está disponible para adquirirse tanto en Izzi TV como en Izzi Go, con varios beneficios, entre los cuales se encuentran: