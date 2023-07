¿Qué es Izzi Go, cómo puedes registrarte en la app y qué ofrece?

¿Ya conoces Izzi Go? Esta app te permite ver canales de televisión en vivo, con la comodidad de convertir tu celular o tableta en control remoto para poder disfrutar de su Smart TV en todo su potencial. Esta app fue creada para los clientes de Izzi; conoce sus ventajas y lo que ofrece.

Izzi Go te da acceso a hasta 60 canales en HD en vivo, con sitios como TUDN, FOX Sports, NFL Network para ver deportes, o Blim, HBO, FOX Premium y mucho más, para ver películas.

Si eres cliente Izzi pero no te has registrado en Izzi Go, aquí te decimos cómo hacerlo, así como tips para sacarle provecho a esta novedosa app.

IZZI GO, DÓNDE DESCARGAR Y CÓMO REGISTRARTE

Izzi Go está disponible para descargar en todos los dispositivos móviles sin costo, y la puedes encontrar en la Appstore (para iOs) y en Google Play Store (Android).

Para disfrutar de todos los beneficios de Izzi Go, debes tener en cuenta los siguientes requisitos: contar con alguno de los paquetes de Izzi: Unilimited, Internet + telefonía o Izzitv, estar al corriente con los pagos y tener acceso a Internet con una conexión que tenga al menos 3 Mbps de velocidad de descarga.

Para registrarte en Izzi Go, deberás dar click aquí , recuerda tener tu número de cuenta a la mano. Se desplegará una ventana en la que deberás completar tus datos personales. Una vez que te registres con tus datos personales, podrás utilizar tu nombre de usuario y contraseña para poder iniciar sesión en Izzi Go.

¡SÁCALE JUGO A IZZI GO CON ESTAS FUNCIONES!