Mariana Ávila y el encontronazo que tuvo con ‘Gomita’ en ‘Hotel VIP’, ¡la acusó de traidora!

En esta ocasión, la audiencia fue testigo de un fuerte pleito entre Mariana Ávila y “Gomita”. En medio del encontronazo, la actriz no dudó de acusar a la influencer de ser una traidora, ¿qué pasó entre ellas?

Al parecer, a Mariana Ávila no le agradó para nada ser eliminada de “Hotel VIP” tras perder ante Fernando Sagreeb, y durante una entrevista realizada luego de que saliera del reality fue donde la actriz explotó: esto fue lo que pasó.

LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE MARIANA ÁVILA CONTRA “GOMITA” EN “HOTEL VIP”

De manera violenta, y ante la presencia de “Gomita” y Martha Figueroa, Mariana Ávila no se quedó callada y estalló contra sus compañeras, a quienes acusó de ser unas traidoras ante la asombrada mirada de las concursantes; y es que luego de que Mariana observara algunas de las conversaciones que sostuvo con “Gomita” dentro de las instalaciones del “Hotel VIP”, reconoció que la influencer planeó una buena estrategia, aunque ello, advirtió, le costó su amistad.

“La señorita es buena haciendo estrategias. Soy buena amiga y leal. Hasta hace 24 horas le decía amiga”, no dudó en decir Mariana Ávila delante de “Gomita”, quien reaccionó con asombro ante estas fuertes declaraciones.

“TAMBIÉN SOY LEAL”, RESPONDE “GOMITA”, PERO HACE ADVERTENCIA

“ Gomita ”, tras sobreponerse, le respondió también de forma contundente a Mariana Ávila al asegurar que ella también es leal, pero a su equipo, al tiempo que le recordó a la actriz que están participando en un juego.

“Yo también soy leal a mi equipo, no al tuyo. Yo les he dicho que no me crean”, sentenció “Gomita” terminante.