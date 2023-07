El incómodo momento entre Ferka e Issabela Camil en el panel de La Casa de los Famosos México

Tras la eliminación de Jorge Losa, quien se convirtió en el octavo expulsado de La Casa de los Famosos México, se han viralizado varios momentos que se vivieron en la tensa noche de gala.

Uno de ellos fue el incómodo momento entre Ferka e Issabela Camil, cuando la actriz, de 36 años de edad, y la hermana de Jaime Camil, discutieron sobre quién podría ser el eliminado entre Jorge Losa, Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

A poco de que se revelara la identidad del octavo y penúltimo expulsado de La Casa de los Famosos México, Ferka e Issabela Camil no pudieron disimular que no se caen bien.

Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, señaló que sería Jorge Losa quien abandonaría el reality show; sin embargo, Ferka defendió a su supuesta pareja dentro del reality show asegurando que su tiempo no se había acabado todavía.

“Ella no decide, decide el público y eso es muy importante. Y yo sé que hoy podemos hacer que cambie esta historia también”, fueron las contundentes palabras de Ferka.

Issabela Camil no se quedó callada ante lo sucedido y respondió: “No decido, pero tengo mi opinión. Claro que no decido, decide el público, pero sí puedo dar mi opinión, esto es un foro para dar opiniones”.

Sorprendidos por la tensión entre ambas actrices, Galilea Montijo y Diego de Erice cambiaron rápidamente el tema, pero el video quedó registrado en diferentes cuentas de Twitter e Instagram, por lo que no ha dejado de circular en las redes.

La Casa de los Famosos México: Quedan 6 habitantes

Aún quedan dos semanas de transmisiones en La Casa de los Famosos México y crecen las apuestas por los favoritos del público para la gran final del domingo 13 de agosto. ¿Quién ganará el polémico reality show?