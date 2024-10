La DURA condición que puso Chris Evans a Ryan Reynolds para aparecer en ‘Deadpool & Wolverine’

“Deadpool & Wolverine” ya se puede ver en streaming tras su estreno en cines. Esto ha provocado que más personas puedan ver la película del Universo Cinematográfico de Marvel (CUM), que trajo grandes sorpresas y escenas que darían pista sobre el futuro de la franquicia.

Sin embargo, una de las cosas que llamó más la atención fue el regreso de Chris Evans, pero no como Capitán América, sino como La Antorcha Humana, el papel que interpretó para “Los 4 Fantásticos” (2005).

Pero para que el actor aceptara regresar a pesar de su retiro con el personaje de Steve Rogers, tuvo que haber un cambio en el guion, según reveló el propio Ryan Reynolds.

¿Qué pidió Chris Evans para aparecer en “Deadpool & Wolverine”?

Resulta que todo estaba listo para comenzar a grabar la película, pero a Reynolds, quien interpreta el papel de “Deadpool”, se le ocurrió añadir a “La antorcha humana”; entonces, escribió el guion y se lo envió a Evans.

Tal parece que la idea le gustó, pero pidió una dura condición que pudo ser crucial para la trama. Así lo reveló el propio actor y guionista en la charla que se publicó sobre la película, y que fue recuperada por el portal “Gizmodo”.

“Bueno, a riesgo de ser redundante con mi tema de la necesidad, siendo la madre de la invención, quería desesperadamente que Chris hiciera esto, interpretar a la Antorcha Humana en esta película, pero no como un favor. Quería encontrar una manera de que dijera ‘Sí’, porque era un papel que no podría resistir”, contó.

Reynolds explicó que había escrito la escena en 5 minutos, aunque admitió que no sabía si esto funcionaría. Aun así, se atrevió y envió la propuesta. “Él leyó la escena, me llamó y dijo: ‘Lo haré siempre y cuando esa escena poscréditos esté en la película’. Y ahí fue cuando supe que no estaba jugando. Estaba listo para hacerlo”.

¿Cuál es la escena por la que Chris Evans aceptó aparecer en “Deadpool &Wolverine”?

La escena en cuestión es en la que la Antorcha Humana maldice a Casandra Nova, y la razón por la cual, la villana de la película lo aniquila en un solo movimiento.

Este largo monólogo, aparece en una escena postcréditos con la supuesta declaración de la Jhonny Storm, generando burlas por las palabrotas que se dicen. ¡Ah, y también revelaron que no necesitó de teleprompter!