Murió una querida influencer que compartía en redes su dura lucha contra una terrible enfermedad

Una querida influencer y podcaster murió a los 53 años después de una larga lucha contra una terrible enfermedad; se trata de Tammie Holland. En St. Louis, era una locutora estimada por los ciudadanos por su larga trayectoria y por la forma en la que compartía su día a día.

¿De qué murió Tammie Holland?

Tammie Holland murió de cáncer de colon, según confirmaron medios estadounidenses. La enfermedad le fue diagnosticada en 2021, y desde entonces, la mujer publicaba su experiencia mientras se sometía a los tratamientos.

¿Quién era Tammie Holland?

Tammie Holland es recordada como una persona “talentosa” e “increíble”. Así la describió su colega, Don Williams, más conocido como DJ Wrekk 1. “Estaba lidiando con el cáncer, y al mismo tiempo, estaba involucrada en recaudaciones de fondos, estaba ayudando a otras personas que estaban lidiando con cosas como el cáncer”.

La también DJ fue nominada al premio Emmy, y tuvo una larga trayectoria en la locución. Participó en el programa de radio de mujeres negras de Fox 106.9 FM llamada ‘The Real Breakfast Crew’.

Tal como lo dijo Williams, Tammie fue una luchadora de la justicia social, participando en marchas, recaudación de fondos y charlas motivacionales.

En enero, la mujer había reflexionado sobre su enfermedad en una entrevista con The St. Louis American, diciendo: “Ahora me pregunto: ¿por qué no yo?’. Mi cáncer me ha hecho vivir la vida con más intención, vivir la vida con un propósito”. Contó que su cáncer se había extendido a los pulmones y el cerebro, por lo que tendría cuidados paliativos.

Según reportó Daily Mail, el funeral de Tammie Holland se llevó a cabo el pasado martes 23 de julio, donde sus familiares y amigos le dieron el último adiós.

En Instagram, sus miles de seguidores usaron sus últimas publicaciones para enviar emotivos mensajes y agradecerle por su ayuda a la comunidad.