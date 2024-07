Murieron 3 integrantes de The Nelons en un DEVASTADOR ACCIDENTE de avión: el caso VIRAL

Un devastador accidente rodeó la industria , ¿qué le pasó a la banda The Nelons?

Tres miembros del grupo The Nelons murieron en un trágico accidente aéreo el viernes en Wyoming, Estados Unidos, según reportaron medios locales. La banda de gospel estaba a punto de dar un concierto en el crucero anual de Gaither Homecoming Alaska Cruise, pero no lograron llegar.

La triste noticia fue confirmada por otro miembro de la banda que no estaba en el avión. En un comunicado, Autumn Nelon Streetman expresó oraciones por sus compañeros.

¿Qué integrantes de The Nelons murieron?

Los integrantes de The Nelons que murieron en el accidente aéreo fueron Jason y Kelly Nelon Clark, junto a Amber Nelon Kistler. En el fatal incidente también perdieron la vida el esposo de Amber, Nathan Kistler, la asistente de la familia, Melodi Hodges, el piloto, Larry Haynie y su esposa, Mlissa Haynie.

¿Por qué se estrelló el avión donde viajaban The Nelons?

Las autoridades reportaron que el avión de The Nelons tuvo “un problema del piloto automático”, ocasionando que la aeronave se estrellara alrededor de las 13:00 en el norte de la ciudad de Gillette, provocando un incendio forestal.

Sin embargo, siguen investigando en la zona del accidente.

The Nelons había publicado un video en Instagram poco antes de su vuelo.

¿Quiénes son The Nelons y qué canciones son las más famosas?

El grupo The Nelons fue nominado al premio Grammy y forma parte del Salón de la Fama de la Música Gospel desde 2016. Sus éxitos han llegado a muchos países del mundo, como ‘O or a Thousand Tongues’, ‘The Sun´s Coming Up’, ‘Come Morning’, ‘I’ll Talk to the Father’ y ‘I’m Glad I Know Who Jesus Is’, entre otros.

La banda fue fundada en 1970 por el padre de Kelly Nelon Klark, Rex. Ahora, dejan un legado en la industria musical estadounidense, con miles de fans que están devastados por la noticia.