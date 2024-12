Justin Bieber reaccionó tajante al compromiso de Selena Gomez y mostró cuáles son sus sentimientos: FOTOS

En cuestión de días, la vida de Selena Gomez dio un giro inesperado tras el anuncio de su compromiso con Benny Blanco. Como era de esperarse, el anuncio causó furor y provocó que los reflectores se volcaran en la feliz pareja, aunque también despertó curiosidad por saber cómo se lo tomó Justin Bieber, uno de sus grandes amores.

Y es que si bien su relación terminó hace ya varios años, parte de sus fanáticos todavía se preguntan si aún existen sentimientos. Ante esta incógnita, el canadiense reaccionó de una forma tajante y dejó más que claro cuál es su postura.

Así reaccionó Justin Bieber al compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

Luego de que los titulares fueran acaparados por la confirmación de que Selena Gomez está próxima a llegar al altar con Benny Blanco, fueron surgiendo diversas respuestas de distintas personas de su entorno.

También, las miradas se direccionaron en personajes de su pasado, como es el caso de Justin Bieber, quien no tardó en reaparecer después de que su exnovia compartiera esta noticia. Sin embargo, contrario a lo que muchos esperaban, parece que al intérprete de “Yummy” en realidad esto no es algo que le quite el sueño, en especial porque ahora mismo, está siendo plenamente feliz.

Al menos esto es lo que demostró en las recientes vacaciones que decidió tomarse junto a Hailey Bieber, su esposa y madre de Jack Blues, su primer hijo nacido en agosto pasado. A través de una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, el artista dejó ver que para él, cualquier tema relacionado con Selena ya no es relevante, pues pasado el tiempo cada uno hizo su vida con diferentes personas.

Justin Bieber presumió su felicidad con Hailey Bieber tras el anuncio de Selena Gomez Instagram

¿Cuándo terminaron Selena Gomez y Justin Bieber?

El polémico noviazgo de los cantantes terminó oficialmente en 2018, después de casi ocho años de intermitencia. De acuerdo con la línea del tiempo sobre su historia, comenzaron a salir en 2010 y, pese a que en un principio presumieron estar profundamente enamorados, con el paso del tiempo su vínculo se volvió poco saludable para ambos.

Justin Bieber y Selena Gomez terminaron definitivamente en 2018 Instagram

La separación final llegó tras un último intento, en el que se habrían dado cuenta de que ya no había más por hacer. A los pocos meses de este capítulo, Justin Bieber se casó con Hailey Bieber; mientras que Selena Gomez tuvo varios romances, hasta que finalmente encontró en Benny Blanco al “indicado”.