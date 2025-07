¿Cuándo y dónde será la boda de Selena Gomez? Filtran la primera lista de invitados y otros detalles

Los seguidores de Selena Gomez están a la expectativa, pues parece que la talentosa artista y su prometido, el productor musical Benny Blanco, están listos para dar el gran paso. A pesar de haber declarado previamente que no tenían prisa por llegar al altar, se revelaron nuevos detallessobre su boda, lo que sugiere que la pareja se prepara para una íntima celebración .

¿Dónde será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

De acuerdo con reportes publicados por el Daily Mail, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco se llevará a cabo en la exclusiva comunidad de Montecito, California, lugar conocido por albergar residencias de celebridades como Oprah Winfrey, Meghan Markle y el príncipe Harry.

La celebración se extenderá durante dos días, en lo que será un evento privado, reservado únicamente para familiares y amigos cercanos . Las invitaciones enviadas indican que los asistentes deberán llevar equipaje para pasar el fin de semana completo, lo que sugiere actividades adicionales más allá de la ceremonia.

Montecito ha sido elegido por muchas figuras públicas como escenario para eventos personales debido a su privacidad, seguridad y paisajes de lujo.

¿Cuándo será la boda de Selena Gomez?

Fuentes cercanas a la pareja revelaron al medio citado, que el evento se realizará durante el mes de septiembre de 2025, para aprovechar una ventana libre en sus apretadas agendas laborales. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, todo indica que el enlace tendrá lugar a finales del verano.

Una fuente citada por el Daily Mail explicó que septiembre resultaba ideal, ya que a partir del otoño tanto Selena como Benny aumentarán sus compromisos profesionales. “Selena está feliz con su compromiso, pero ha soñado con casarse desde siempre”, afirmó.

¿Quiénes están invitados a la boda de Selena Gomez?

Aunque los novios no han hecho pública la lista de asistentes, trascendió que figuras muy cercanas a ellos ya recibieron su invitación. Entre los nombres que destacan se encuentran: Taylor Swift, amiga de toda la vida de Selena, y su pareja actual, Travis Kelce; Martin Short y Steve Martin, compañeros de reparto de Selena en la serie “Only Murders in the Building”, además de varios artistas de la industria musical que han colaborado con Benny Blanco.

Según fuentes, aunque la boda no fue planeada en función de la agenda de Taylor Swift, Selena Gomez la tomó en cuenta para que la cantante pueda asistir acompañada de Travis Kelce.

¿Cómo será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

La pareja ha optado por un enfoque más relajado para su boda. En algunas entrevistas, Benny Blanco describió que buscan una celebración “tranquila, pero increíble”. Por su parte, Selena Gomez reveló que no planea hacer el tradicional primer baile con su pareja frente a los invitados, debido a su timidez ante ese tipo de momentos públicos.

Sin embargo, la artista sí expresó su deseo de compartir un momento especial con su abuelo, a quien quiere honrar durante el evento. Además, se considera incluir el tradicional “baile de la silla” —una costumbre de las bodas judías en la que los novios son elevados en sillas mientras los invitados bailan a su alrededor—, aunque la cantante confesó sentirse insegura al respecto: “¿Tengo que depender de una silla?”, comentó entre risas.

¿Cuándo se comprometieron Selena Gomez y Benny Blanco?

Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 tras poco más de dos años de relación. La pareja ha mantenido una relación estable y alejada de escándalos, y sus muestras públicas de afecto han sido constantes, especialmente a través de redes sociales y en entrevistas.

Durante los últimos meses, Benny ha acompañado a Selena en varios eventos y ha elogiado su capacidad para equilibrar su carrera con su vida personal, destacando su “visión clara de lo que quiere”.