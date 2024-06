¡Alerta! Así funciona la nueva estafa que preocupa a todos en Estados Unidos

Si has recibido uno o varios paquetes de Amazon, Temu o cualquier otra plataforma de compras en línea, pero definitivamente tú no los has comprado, es posible que haya un intento de “brushing” en tu domicilio. Este tipo de fraude está en aumento en Estados Unidos, pero hay formas de prevenirlo.

En los últimos meses, se han reportado varios intentos de “brushing”. Por ejemplo, una mujer en Minnesota recibió un paquete de Amazon con globos reveladores de sexo para bebé. Mientras que otras familias han recibido docenas de cajas de Temu con gorras, cámaras y accesorios para teléfono.

El “Brushing” consiste en recibir paquetes de productos que no compraste de un vendedor que intenta “ganar” calificación en una plataforma. (Getty Images)

En todos estos casos, ninguno de ellos encargó el paquete, dejándolos desconcertados sobre quién pudo haberse equivocado de dirección. ¿Es realmente peligroso? ¿Se pueden quedar con los productos? Son solo algunas de las preguntas frecuentes.

¿Qué es el “Brushing”, la estafa que se hace por Temu y Amazon?

El “brushing” es un tipo de estafa hecho por un vendedor que envía productos a direcciones que han encontrado en la base de datos con el objetivo de generar reseñas falsas y mejorar su reputación en la plataforma.

El riesgo está en que obtuvieron tus datos de forma ilegal, y algunos hasta pueden generar reseñas falsas a tu nombre para hacerle creer a los demás usuarios que sus productos funcionan o son los mejores.

La organización Better Business Bureau (BBB) ha alertado sobre el aumento de este comportamiento en Temu y Amazon.

¿Qué hacer si te intentan hacer “brushing”?

Amazon tiene muy clara la estafa del “brushing” y señala que los usuarios que se den cuenta de esto deben denunciarlo en la plataforma.

Lo primero que debes hacer es confirmar que no se trata de un regalo de un amigo o familiar. Luego, llena un formulario de denuncia de paquete no deseado disponible en el sitio. Al final, debes regresar el paquete.

Para aumentar la seguridad de tu cuenta, la BBB recomienda cambiar la contraseña de tu usuario y mantener vigilados los dispositivos en los que se ha iniciado sesión.