Danilo Carrera confiesa que le hizo “el feo” a Ricky Martín: “No juego en esa liga”

Danilo Carrera sigue dando de que hablar. Luego de pronunciarse sobre el “embarazo” de su ex Michelle Renaud, ahora el galán sorprendió con los comentarios que hizo sobre Ricky Martín, quien asegura estuvo interesado en él.

Fue en el podcast ecuatoriano Morfi, en el que a Danilo e hicieron una curiosa pregunta que terminó con la fuerte revelación sobre Ricky.

"¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram?”, le cuestionaron a Danilo, a lo que él contestó: “Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man”.

El protagonista de telenovelas como El amor invencible reveló que el boricua buscó en varias oportunidades conocerlo en persona, pero él no accedió.

“Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo”, dijo Carrera, quien aclaró por qué su decisión: Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, afirmó.

Con picardía, Danilo aclaró que él en parte entendía a Ricky Martín. “La gente me decía: ‘oye, Ricky Martin te sigue’, obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target del man”.