Hijo de Luis de Llano da la cara por ser demandado de vender fechas falsas de Ricky Martin

Denuncian a hijo de Luis De Llano por fraude de conciertos de Ricky Martin.

Ayer te informamos que Luis de Llano Stevens, hijo del famoso productor de televisión, Luis de Llano Macedo, ha sido señalado por un empresario mexicano de nombre Hafid Alonso de vender fechas fantasmas de Ricky Martin y pedirle un adelanto de 11 millones de pesos.

“Luis de Llano Stevens ofrece llevar a cabo dos fechas con Ricky Martin, el día 14 y 17 en Oaxaca y Querétaro, respectivamente. Él (Stevens), le presenta (a su cliente) a la señora Giselle Marín, que tiene una empresa de espectáculos, y ella manifiesta que tiene las fechas de Ricky Martin para acomodarlas... Al final del camino, Luis de Llano (Stevens) trata de deslindarse, lo cual es imposible, porque se logró contactar con el señor (Joaquín) Barona que es representante real de Ricky Martin, nos indicó que nunca existieron esas fechas apartadas y nunca hubo deposito alguno”, señaló Sergio Ramírez, abogado del afectado, en entrevista con ‘De primera mano’.

De hecho, Hafid Alonso ya presentó una denuncia formal en contra de Luis de Llano Stevens y la empresaria Giselle Marín ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por fraude de 11 millones de pesos, debido a que vendió fechas falsas de conciertos de Ricky Martin.

Por su parte, Luis de Llano Stevens y Giselle Marín negaron tales acusaciones ante las cámaras de dicho programa de televisión.

“Yo tengo muchos meses trabajando lo de Ricky Martin, tengo en el negocio de los espectáculos 30 años... Me dan la oportunidad de vender fechas, yo no sabía que existía Luis de Llano en el número, yo hablé con clientes y todo mundo que quería fechas; es una logística que hacen desde Estados Unidos, no la hago yo. En realidad estaban todas la fechas, estaba Oaxaca, todos vamos a salir juntos a anunciar la gira, sobre lineamientos y logotipos, todo cuidado”.

“Resulta que en mayo me habla la gente de Ricky Martin: ‘qué onda con tu cliente de Oaxaca, acaban de anunciar y está por todos lados que el 30 de septiembre estará Ricky Martin, ese día ni siquiera va para allá". El señor Hafid por su desesperación y querer ganarle o salir antes de la venta de Luis Miguel anuncio algo que no debió anunciar... (No nos ha depositado) nada, nada, ni un centavo. El señor (Hafid) mantuvo abierta la boletera y vendió boletos de un concierto que no tenía”, indicó Giselle Marín.

¡Limpiará su imagen!

Por su parte, Luis de Llano Jr. señaló que es muy grave la acusación de fraude que se le está haciendo, por lo que realizará una contrademanda por difamación.

“Los hechos reales es que desde principio de año he trabajado en varios eventos con el señor Hafid Alonso, es mi conocido, es mi amigo, me solicita que yo sea su intermediario para conseguirle muchas fechas de varios artistas por mi relación con ellos, así de sencillo; presentarle a los managers para que le den la cotización (contratos) directamente a él”, comentó el hijo de Luis de Llano Macedo.

“Al darnos largas, nos dicen que posiblemente tienen una posible fecha porque la gira se iba a venir en septiembre y se lo comunico a Hafid, él quería salir ya, andaba muy nervioso, quería salir ya con la fecha de Ricky Martin porque se venía el anuncio de fechas de Luis Miguel. Le pedí a Giselle y a Joaquín Barona (representante de Ricky Martin) que intercedieran por mí y por Hafid, por el error que se cometió de salir antes, por una fecha que todavía no estaba asignada y se le informó al señor (Hafid)”.

“Quiero aclarar que yo no soy socio de Giselle, la conozco por el medio mismo. Yo voy a hacer una contrademanda por difamación, esto ya no puede seguir pasando en este mundo, somos gente honesta, de nombre”, agregó.