Nueva generación en Televisa: 5 hijos de famosos que conquistan las telenovelas

Dicen que lo que se hereda no se hurta, y estos jovencitos lo están demostrando con sus primeras oportunidades en la televisión.

Algunos ya hasta han hecho cine, y aunque muchos podrían pensar que al tener padres famosos todo resulta más fácil, la historia ya nos ha demostrado que tiene el doble de trabajo, pues deben demostrar su propio talento.

Te presentamos 5 jovencitos, hijos de famosos, que están rompiéndola en las telenovelas.

1. EMILIO OSORIO

Hijo del productor Juan Osorio y la actriz Niurka Marcos, Emilio se ha ganado un lugar en las telenovelas luego de ser parte del exitoso par conocido como ‘Aristemo’, y con el rotundo triunfo en rating de ‘Qué le pasa a mi familia?’. Por si fuera poco, Emilio también ha abarcado la música, por lo que está sentando las bases para una gran carrera y eso también se notó con su interpretación de un joven Alejandro Fernández en ‘El último rey, el hijo del pueblo’... Aunque también se ha enfrentado a críticas, pero su padre lo defiende.

2. SEBASTIÁN POZA

Hijo de Jorge Poza y Mayrín Villanueva, Sebastián se abrió camino por su cuenta en la televisión. Sobre tener padres famosos ha dicho: “En realidad, mi primera novela yo solito la busqué. Lo único es que me ha ayudado es que ellos son actores y ellos ya pasaron por lo que estoy pasando es la gran ventaja que resuelven mis dudas”. Ya lo vimos en ‘Despertar contigo’, ‘Soltero con hijas’, ‘Fuego ardiente’ y en ‘Vencer el pasado’, donde como ‘Ulises’, dio visibilidad a la diversidad.

3. NINA RUBÍN LEGARRETA

Hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, Nina ya tiene una trayectoria en cine con ‘Mamá se fue de viaje’ y ‘La vida inmoral de la pareja ideal’. En telenovelas, recién la vimos en ‘Te acuerdas de mí', donde hasta tuvo que dar su primer beso.

4. MAYA RICOTE

Hija de Gaby Rivero, la inolvidable ‘Maestra Ximena’ de ‘Carrusel, Maya Ricote demostró desde pequeña su pasión por la actuación. La vimos en ‘Fuego ardiente’, donde compartía reflectores con Sebastián Poza.

5. DANKA

Hija de Daniela Castro, Danka, como le llaman a Daniela Ordaz Castro, debutó en ‘Qué le pasa a mi familia?’, donde compartió reflectores con Emilio Osorio. Sobre el apoyo de su mamá, quien es una gran actriz de telenovelas, comentó a Televisa Espectáculos: “Ella desde el primero momento en que yo decidí meterme a esta carrera y que Juan Osorio me dio esta oportunidad, mi mamá siempre me apoyó. Lo que siempre me ha dicho es ‘vívelo, y disfrutalo’”.

