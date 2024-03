¡No estás sola! Te compartimos una guía para ser fuerte

En marco del Día Internacional de la Mujer claro que se trata de hablar de la equidad de género, pero también de sus emociones, muchas mujeres pasan por momento difíciles en casa, muchas están enfermas o les toca cuidar a un enfermo, ya sean sus padres, sus hijos, hermanos…

Siempre se necesita una guía, un apoyo para no sentirse solas, y por ello entrevistamos a la psicooncóloga, Ingrid Schroeder Pontones, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, especialista en oncología en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE y también con especialidad en cuidados paliativos y tanatología por Medicina Familiar de la UNAM.

Psicooncóloga, Ingrid Schroeder Pontones Cortesía

Si uno ha comenzado el año con un enfermo en casa, ¿cómo puede llevarlo mejor?

La herramienta número uno que tenemos que trabajar es la empatía, un enfermo está pasando por cosas que nos costará trabajo entender porque no lo estamos sintiendo. Recomendaría tener esa conciencia porque, aunque no lo puedan entender, porque obviamente no lo están sintiendo, se puede acompañar con respeto estas enfermedades como cáncer hasta cualquier enfermedad crónico-degenerativa.

¿Qué es lo más difícil del proceso?

La enfermedad en sí, porque, uno no le da el peso a la salud hasta que la pierde; entonces, ver algo desde una óptima salud será complicado, pero, aunque no sepamos cómo, hay que tratar de apoyar.

En el caso de que un niño pequeño esté enfermo en la familia, ¿cómo se trata?

Si es un chiquito con un proceso de cáncer siempre hay que poner las cosas sobre la mesa porque ante una situación así, la familia puede unirse muchísimo o tronar una relación que no esté preparada para la incertidumbre.



¿Las personas enfermas físicamente necesitan tener un psicólogo?

Sí, porque ese psicólogo no va a trabajar tus traumas de chiquito, sino te dará las herramientas necesarias para poder lidiar de una mejor manera este proceso de enfermedad para tener las mayor de herramientas posibles para el proceso.

¿Los enfermos quieren seguir teniendo sexo?

Es un tema importante, en el caso por ejemplo de cáncer, las radiaciones y las quimioterapias te quitan el lívido a cero, los enfermos están pensando en luchar por su vida y no en complacer a su pareja; sin embargo, el problema parte de los hombres por presionar a sus parejas y ante más presión, hay más estrés, y por lo tanto, menos ganas.

¿Qué tiene que hacerse?

Explicarle a la familia o a las parejas porque todas pasan por lo mismo, pero de verdad lo más importante es que si estás enfermo y comenzarás una batalla, es mejor tener aliados y no hay que olvidarlo.