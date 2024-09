Fariana sorprende con el nuevo álbum “Underwater”, una fusión de géneros y colaboraciones estelares

La artista colombiana Fariana, reconocida por su audaz estilo urbano, sorprende a su fanaticada con su más reciente proyecto, “Underwater”.

En esta nueva producción, la cantante explora sonoridades profundas e inusuales, sin dejar de lado su inconfundible y explosivo sello personal.

Este álbum de 19 sencillos pone de relieve la versatilidad artística y lírica de Fariana, quien navega con destreza entre el reggaetón y el rap.

Cada tema del disco muestra su capacidad para difuminar los límites entre géneros, cautivando a sus seguidores con un amplio rango vocal y una fusión de ritmos urbanos. “Underwater” se percibe como un renacimiento creativo para la cantante, reflejando tanto su evolución musical como personal.

Mi álbum UNDERWATER 🌊 acaba de salir. Estoy emocionada de entregarles esta pieza de colección. Quiero que los haga muy felices y los motive a nunca quitarse de sus sueños. La Nena Fina. — FARIANA (@FARINAMUSIC) September 20, 2024

El disco no solo muestra una diversidad de géneros, sino que también incluye colaboraciones de alto nivel. Entre los artistas que se unieron a Fariana destacan íconos internacionales como Flo Rida en “On Top Of The World”, y Snow Da Product en “Perras en el Club”, lo que resalta su habilidad para adaptarse a estilos variados. Además, el álbum cuenta con la participación de estrellas como Sean Paul, El Alfa y L-Gante, quienes le añaden un toque global a la producción.

Con “Underwater”, Fariana no solo consolida su relevancia en el panorama musical, sino que refuerza su imagen como una figura de empoderamiento y fuerza femenina dentro de la industria.