Cumbia Benavides le canta ¡a los viejos verdes!

Platicamos en exclusiva con Cumbia Benavides, quienes además de llevar su música a México, Estados Unidos y Guatemala, han sido los dueños del éxito musical de la telenovela Amor de Barrio.

Juliana, ¿cuántas veces te has encontrado con un viejo verde?

En Colombia hay una cantidad de viejos verdes que no te imaginas, nosotros tenemos una palabra que es morronco, o sea, que se hace, que se ven todos así tímidos, pero la verdad es que sacan las garras, aquí en México la verdad, casi no me ha pasado eso, casi no he encontrado viejos verdes. Pero yo sé que sí los hay, los hay en todos lados.

Daniela, al tema le está yendo súper bien ¿no?

Sí, esta canción es muy dinámico, tiene mucho picante, y creo que por eso mismo es, está siendo muy bien recibido, sobre todo sabemos que en el sureste de México está sonando bastante, así que bueno, esperamos seguir llegando a todas las regiones de México y súper contentos por todo esto que está pasando. Fíjate que esta canción es un cover de una chica que se llama Carla, que es chilena y bueno, yo creo que ha tenido muy buena aceptación precisamente por esa candela y esa chica que tiene.

Alex, ¿cómo le hacen ustedes para siempre estar de buenas y transmitir eso?

En realidad, creemos que, como colombianos, eso lo llevamos en nuestra sangre. Eso va como en nuestro ADN, nuestras raíces, viene en nuestros genes. Si tú ves en Colombia, desde muy pequeños, los niños ya tienen ese picante, esa sabrosura, así que yo creo que eso viene como genética de nosotros.

Víctor, ¿hasta dónde quieren llegar con Cumbia Benavides?

Nosotros tenemos una hermandad musical con México, la cumbia es nuestro ritmo autóctono, nuestra cultura, y aquí en México se baila, se canta, se goza mucho, así muy parecido a Colombia. La verdad sí nos gustaría mucho hacer una colaboración con un artista mexicano, eso nos gustaría mucho.