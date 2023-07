Horóscopos semanales del 17 al 23 de julio de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

No olvides hacer todo con muchas ganas y fervor para que te salga bien y avances rápido en tus planes; no pierdas el tiempo con tonterías y menos peleando con todo mundo porque no hacen lo que tú quieres, ubícate y mejor cambia de estrategias. El dinero empezará a llegar, y mira que lo necesitas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 33

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

El amor a todo lo que da, el enamoramiento te dará la energía y fuerza que necesitas; podría haber un embarazo en puerta, enhorabuena, que la felicidad llegará y se irá de ti ese pésimo carácter que venías cargando. Debes ser diplomático en el terreno laboral, recuerda que hay maneras de decir las cosas, así no te ganarás enemigos.

DÍA: LUNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 7

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

El universo te dará señales de que tienes que cambiar muchas cosas en tu vida; no puedes seguir actuando de la misma manera, y menos seguir cometiendo los mismos errores, ya es momento de romper con todo y tener nuevos inicios. Se ven cambios de casa o un viaje en puerta que te dará energía y ganas de seguir adelante.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 49

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Mucha atención con los temas de la familia, es que todo está fuera de control y tú te la pasas en tus cosas, pero recuerda que hay que tratar de poner todo en orden lo más que se pueda. Mantente con desconfianza estos días y ponte buzo para no caer en las trampas de aquellos que les gusta robar; aguas con todos tus movimientos.

DÍA: MARTES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 3

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Cuidado con los temas de justicia, demandas y papeleos importantes, no te vayas a meter en problemas con estos temas, así que ponte listo y observa lo que haces y cómo te manejas. La experiencia que has adquirido en todos estos años te ayudará a encontrar esa oportunidad que quieres y te traerá muy buenas recompensas económicas.

DÍA: LUNES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 44

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

No pierdas la fe, verás que se va a cumplir eso que tanto quieres; ya no tarda esa buena noticia, mientras, debes seguir con tus obligaciones y responsabilidades, muchas de ellas no te corresponden, pero tú has decidido tomarlas. Alguien andará rondándote ya que le gustas y le llamas la atención, no te cierres a las opciones que te da la vida, vívelo.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 5

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Cuidado con caer en vicios, que te costará mucho salir de eso y podría destruirte; si estás en esos temas, busca ayuda profesional y sal de esa energía oscura antes de que acabes contigo mismo. En la vida debemos de hacer sacrificios para obtener beneficios, así que no te preocupes, tendrás lo que has trabajado. Cuida mucho tu salud.

DÍA: JUEVES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 82

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Cuídate de los robos, atento con lo que hagas cuando salgas a la calle o con tus pertenencias, y fíjate en quién confías. Tus sueños se pueden cumplir, basta con que trabajes en ellos; nadie te regala nada, así que muévete y lucha por lo que quieras. Unas vacaciones te caerían de lujo, así que si puedes escápate con tu pareja y apapáchense.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 20

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

No te olvides de pagar tus impuestos antes de meterte en problemas y termines pagando más de la cuenta; trata de ponerte al corriente en tus deudas. No señales a alguien sólo por que no ha podido conseguir lo que tú has hecho, no todos tienen las mismas oportunidades ni la misma vida, aprende a aceptar a las personas con lo que tienen y como son.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 29

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

No atesores el dinero, de nada te va a servir guardarlo, uno nunca sabe lo que pueda pasar ni dónde pueda acabar todo tu esfuerzo y trabajo, lo mejor es aprender a disfrutar cada momento. Estás a punto de librar una gran batalla, y es que en el trabajo te pondrán a prueba, así que vete preparando para que tengas buenos resultados.

DÍA: SÁBADO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 1

Livia Brito es Cáncer, nació el 21 de julio de 1986.

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

No te obsesiones por lo que no tienes, mejor busca nuevas opciones de trabajo o negocio que te den a ganar y cumplir tus metas; no todo es para todos, recuerda que cada uno tiene sus propios caminos. El dinero estará un poco atorado, pero podrás salir adelante sin bronca; aprende a administrar. El amor con nuevas noticias y mucha pasión.

DÍA: MARTES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 30