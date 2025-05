“Nadie sabía a quién despedían": se revelaron detalles del entierro de un reconocido actor de Hollywood

El reconocido actor Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar, y su mujer, la pianista Betsy Arakawa , fueron hallados muertos a fines de febrero en su casa en Santa Fe, en Nuevo México. Tras este trágico hecho, se conocieron reveladores detalles del entierro de ambos, algunos muy tristes.

El 15 de abril pasado ambos fueron enterrados en una ceremonia privada en el cementerio Santa Fe Memorial Gardens, ubicado en Nuevo México. La familia decidió mantener el evento en estricta confidencialidad, permitiendo únicamente la presencia de sus tres hijos adultos, fruto del primer matrimonio de Hackman con Faye Maltese.

Según el diario Daily Mail de Reino Unido, la tumba del legendario actor se caracteriza por su austeridad y discreción: no cuenta con lápida ni ninguna inscripción tradicional. En cambio, sobre la parcela reposa un libro titulado Women Who Run With the Wolves, apoyado sobre dos conchas marinas, lo que aporta un toque simbólico y personal al lugar.

El pedido de privacidad fue tan estricto que algunos empleados del cementerio desconocían quiénes eran los ocupantes de la parcela hasta días después del entierro. “Nadie sabía quienes eran”, sostuvieron algunos trabajadores consultados por el mencionado medio.

Gene Hackman fue hallado muerto el pasado 25 de febrero en su casa de Nuevo México GETTY IMAGES

La familia buscó evitar la atención de los medios y del público para honrar la memoria de Hackman y Arakawa en un ambiente íntimo y respetuoso.

Este entierro íntimo refleja el deseo de la familia de resguardar la privacidad en medio de un momento doloroso y complejo. Aunque Hackman fue una figura emblemática del cine estadounidense, sus últimos años transcurrieron en un perfil bajo, y la simplicidad de su tumba parece reflejar esa faceta más reservada.

Las tensiones en la familia de Gene Hackman

Gene Hackman y Betsy Arakawa se casaron en 1991. (X @antoniobanderas)

Las tensiones familiares han sido objeto de especulación, en parte debido a que Hackman excluyó a sus hijos del testamento , dejando toda su fortuna, valorada en aproximadamente 80 millones de dólares, únicamente a su esposa Betsy Arakawa.

Con la muerte previa de Arakawa, el destino de esta herencia quedó en un limbo legal que podría haber influido en la decisión de optar por un entierro tan discreto.

¿Cómo fueron encontrados Gene Hackman y su esposa?

Los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados en su residencia en Santa Fe el 26 de febrero , luego de varios días sin contacto con el mundo exterior. Betsy falleció a causa de un síndrome pulmonar derivado del hantavirus, mientras que Hackman, con Alzheimer avanzado y problemas cardiovasculares, murió días después. La trágica escena incluyó también el hallazgo de una de sus perras muerta en una jaula, por aparentes causas de inanición.

