Kanye West reveló que Bianca Censori lo abandonó y expuso los inquietantes motivos detrás de su presunta separación

Kanye West y Bianca Censori son una de las parejas más polémicas de Hollywood, o al menos lo eran hasta hace apenas un par de semanas, antes de que decidieran tomar la decisión de separarse. Así lo dio a conocer el cantante, quien externó sus sentimientos por esta aparente ruptura a través de una creación artística en la que develó cuáles fueron las cosas que deterioraron esta relación.

¿Bianca Censori dejó a Kanye West? La sorpresiva revelación del rapero

La madrugada de este 3 de abril de 2025, en redes sociales se filtraron los primeros fragmentos de “Bianca”, la canción que Kanye West le habría escrito a Bianca Censori. Sin embargo, lejos de ser una dedicatoria romántica, la letra habla del término de un romance, lo que incrementó las especulaciones en torno a su divorcio, mismas que ganaron fuerza durante las últimas semanas y finalmente podrían quedar confirmadas con esta melodía.

“Mi bebé huyó, pero primero intentó hacer que me internaran. No voy al hospital porque no estoy enfermo, así que simplemente no lo entiendo”, es una de las frases con las que el exesposo de Kim Kardashian dio señales de su nueva separación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que todavía existen muchas dudas sobre qué fue exactamente lo que pasó para que optaran por tomar caminos distintos.

¿Qué pasó con Bianca Censori en los Grammys 2025? El escándalo que involucró a Kanye West

En la edición 2025 de los Premios Grammy, Bianca Censori, la esposa de Kanye West, se robó los reflectores durante su paso por la alfombra roja debido a que se desnudó por completo mientras los paparazzi la fotografiaban. Este momento inmediatamente se volvió viral y puso en la mira al artista, quien la acompañaba en ese momento y parecía estar enterado de lo que su esposa pretendía hacer, al mismo tiempo que despertó sospechas referentes a que él pudo haber estado detrás de esta hazaña.

Breaking news 🚨🚨 UNCENSORED FOOTAGE.

Bianca Censori Axe wound exposed at the grammys pic.twitter.com/NuuT11fjl0 — FunStudio™️ (@FunStudioTaos) February 3, 2025

Dichos rumores se sumaron a las controversias previamente protagonizadas por la pareja, que en más de una ocasión ha sido criticada por su comportamiento en público, incluyendo un par de veces en las que la modelo apareció con atuendos diminutos que dejaban poco a la imaginación. Asimismo, se señaló a “Ye”, apodo del también productor, de estar moldeando la personalidad de su esposa con el propósito de que se pareciera a Kim Kardashian, su ex y la madre de sus hijos.