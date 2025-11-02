Yadhira Carrillo dejó atrás las ambigüedades y ya lo confirmó: “Juan Collado es mi ex marido”

Desde que Yadhira Carrillo regresó a Televisa para ser la protagonista de ‘Los hilos del pasado’, de su boca no había salido una palabra que confirmara de forma contundente el verdadero estatus de su matrimonio con Juan Collado.
Resaltaba el amor, que eran amigos y que le deseaba lo mejor, pero cuando le preguntaban de aspectos de su corazón, se salía por la tangente. Sin embargo, en una entrevista reciente con Maxine Woodside, Yadhira Carrillo finalmente pronunció que Juan Collado es su “ex marido”.
Eso confirmaría el divorcio definitivo luego de meses de especulaciones, en las que había una tercera persona involucrada y un océano entre el abogado y la actriz. Se sabe que, luego de salir de la cárcel, Juan Collado se fue a España, mientras Yadhira se quedó en México tras haber demostrado su lealtad como esposa durante años.
Al hablar de su trabajo alterno con un negocio de diseños florales y decoración de eventos, así como la forma en la que aceptó protagonizar ‘Los hilos del pasado’, Yadhira mencionó a Juan y lo llamó su “ex marido”.
En Univision, Yadhira había dicho que le deseaba que fuera feliz
En una entrevista con Despierta América, en Univision, Yadhira confesó: “Ya quería trabajar. La mente necesita regresar a aquello para lo que te preparaste, para lo que eres”.
Aunque le tocaron el punto de su matrimonio, Yadhira explicó: “Es importante que guardes tu vida privada lo más posible”. Sin embargo, resaltó: “Mi corazón está tranquilo porque estoy estudiando la novela y estoy tranquila porque al momento de entrar a hacer la telenovela, mi relación fue de ‘haz lo tuyo, ve’. Las personas no pertenecemos a nadie, somos de nosotros mismos”.
Fue entonces que Yadhira admitió su forma de ver el amor: “Demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘ve a hacer lo que tú quieras hacer, yo te suelto y ve, si eso es lo tuyo, hazlo’.
“Me parece de aplauso y agradecer, porque para mí ese es el verdadero amor, que te permitan que seas, que alguien no te diga ‘tú eres de aquí y aquí te quedas porque mando’”.
“Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos estar bien, yo quiero que él esté perfecto, y que sea inmensamente feliz con lo que él decida”, dijo en referencia a Juan Collado.
En entrevista con Caleb Torres, Coordinador Editorial de CARAS, habló de lo vivido con Juan Collado, a quien apoyó incondicionalmente durante su arresto.
¿El concepto del amor ha cambiado para ti en estos últimos años?
Es muy difícil hablarlo para mí, no sé por qué. Entonces lo resumo en una sola cosa: “Si quieres ser feliz, tienes que dar amor”. Yo soy muy feliz dando amor. Dándote amor a ti, ahorita que estoy hablando contigo, sonriéndonos los dos, viéndonos y diciéndonos: “Cómo estás y qué bien te ves”.