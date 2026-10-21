Wendy Guevara PERDONA a Kimberly ‘La más preciosa’ y la visita ante delicado estado de salud de su mamá

Kimberly ‘La más preciosa’ volvió a la ciudad de León, Guanajuato, luego de abandonar el reality en el que participaba: ‘El Sultanato’, en Miami, para cuidar a su mamá. Y es que la producción del programa le informó sobre su delicado estado de salud, por lo que la creadora de contenido no dudó en dejarlo todo.

Ante la gravedad en la que se encuentra doña Martha, Wendy Guevara, su amiga con quien estaba peleada y había distancia desde hacía tiempo, decidió dejar de lado cualquier malentendido y la fue a visitar.

A través de sus canales de YouTube ambas compartieron el momento del reencuentro y donde se fundieron en un abrazo sin siquiera mencionar qué las alejó.

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Guevara le externó su apoyo ante el difícil momento que enfrentan en familia.

Al reencuentro con Kimberly se unieron Evelyn ‘La Mamita’ Hernández y otra de su grupo de amigas, y destacaron que Karina Torres y Paola Suárez no asistieron por actividades de trabajo y ocupaciones.

De hecho, la visita de Wendy fue breve, pues la conductora de Televisa debía viajar a la ciudad de México para incorporarse a las grabaciones de un proyecto del que no ha revelado detalles.

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¿Por qué se distanciaron ‘Las Perdidas’?

Según Wendy, el conflicto con Kimberly se dio por las intervenciones del exesposo de ‘La más preciosa’, quien culpaba a Guevara de “sonsacar” a la creadora de contenido y ocasionar conflictos en su matrimonio.

Luego, ambas indicaron que las diferencias se intensificaron por sus compromisos laborales y por una serie de declaraciones en contra.