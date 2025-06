Una querida actriz se sinceró sobre la depresión que sufrió tras descubrir que no podía tener hijos

En 2020, Rossana Nájera compartió uno de los momentos más fuertes a los que tuvo que enfrentarse: la noticia de que no podría tener hijos. De acuerdo con lo que expresó sobre esta delicada situación, este problema de fertilidad es ocasionado por una condición de su cuerpo que hace imposible gestar a un bebé, un diagnóstico que hoy admite, no le fue sencillo de asimilar e incluso la llevó a experimentar un fuerte cuadro de depresión.

Rossana Nájera reveló que quiso dejar de actuar tras deprimirse por no poder ser mamá

Durante una emotiva charla para las cámaras de “Ventaneando”, Rossana Nájera mostró su lado más vulnerable y habló del tiempo que estuvo deprimida cuando supo que no podría tener hijos. Según los dichos de la artista, en un principio no se dio cuenta de su condición, pero poco después fue percatándose de estos sentimientos, entre los que incluso se planteó la posibilidad de abandonar la actuación.

“Yo creo que viví una depresión que no me dí cuenta, porque seguí adelante y muchos años después me dí cuenta de que sí había estado deprimida. Porque ojo, a veces estamos deprimidos y seguimos funcionando. Pero ya no quería hacer castings porque no me sentía valiosa, yo sentía que si no podía ser mamá, que había nacido defectuosa. Fue cuando dije: ‘no quiero volver a actuar’, que es lo que me hace sentir plena”, expresó conmovida.

Asimismo, la protagonista de “Tenías que ser tú” detalló que a la par de la ayuda profesional que recibió, también probó otras alternativas que le ayudaron a reconciliarse con la idea de que no podría cumplir el sueño de ser mamá, al menos no en la forma que imaginó. “Empecé a hacer meditaciones, después con constelaciones y después también hice regresiones. Encontré una respuesta diferente que me calmó el alma. Diario estoy descubriendo esa respuesta”, concluyó la artista, que en 2018 contó en exclusiva para TVyNovelas sobre sus anhelos de convertirse en mamá.

¿Quién es el novio de Rossana Nájera?

A pesar de lo complicada que fue toda esta experiencia para ella, la ganadora de MasterChef Celebrity México 2024 (que superó a Ferka y Jawy con sus dotes culinarios), actualmente vive tranquila y feliz con la vida que decidió construir, tanto profesionalmente con su regreso a la televisión, como personalmente junto a su pareja sentimental.

Actualmente, Rossana Nájera antiene un noviazgo con Pablo Castillo, que es hermano de la también actriz Fernanda Castillo. Sin embargo, la pareja suele ser sumamente reservada con su relación, por lo que son pocas sus apariciones públicas, aunque en más de una vez han mostrado que siempre están apoyándose en momentos especiales.