Así fue ser ‘Chespirito': Pablo Cruz confiesa qué le diría a Roberto Gómez Bolaños si pudiera

Dar vida a un ícono de la televisión hispana es un compromiso gigantesco y hablando de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” mucho más, pero Pablo Cruz aceptó el reto y dejó atónito no sólo al público, sino a los propios hijos del genio de la comedia, especialmente a Roberto y Paulina Gómez Fernández, productores ejecutivos de Chespirito: sin querer queriendo.

El actor, a quien también hemos visto en series como El sexo débil, Luis Miguel: la serie y Las viudas de los jueves, pasó exhaustivos castings y aunque había un sólo detalle que no convencía a Roberto Gómez Fernández: la estatura, pues su padre era más bajito; al final, Pablo terminó por adueñarse de la piel y el alma de Chespirito y logró remover recuerdos en los hermanos Gómez Fernández... de esto y más nos contó el histrión en una amena charla en TVyNovelas el pódcast. completamente distintos, vieron que había algo que emocionalmente les podíamos aportar a estos personajes.

“LA PRIMERA VEZ QUE ME PUSIERON EL PROSTÉTICO DE LA NARIZ ME VI AL ESPEJO Y DIJE: ‘ESA NO ES LA CARA DE PABLO’, Y ESO ME GUSTO”

¿Qué hiciste la primera vez que te viste al espejo caracterizado?

La primera vez que me pusieron el prostético de la nariz me vi al espejo y dije: “Esa no es la cara de Pablo”, y eso me gustó. Sentí que estábamos construyendo sobre un camino muy sólido, de que había algo de mi esencia que se desaparecía con esa caracterización.

Es que te vimos en la serie y definitivamente te pareces muchísimo...

Me dijo el director de fotografía que había ciertos ángulos también, y me lo decían los mismos hijos, Roberto y Paulina: “Hay ciertos ángulos que como que hay algo ahí, que encontramos ahí a mi papá”, entonces yo estaba tratando de hacer ese ángulo todo el tiempo para ver que estuviera ahí presente.

Leíste y te empapaste todo lo que pudiste sobre Chespirito, pero sin duda, sus hijos eran ahí una fuente primaria, ¿qué te transmitieron ellos?

Roberto y Paulina eran lo mejor que se puede tener en el set, ellos fueron testi- gos de lo que estábamos contando, pero por otro lado, con una madurez emocional muy valiosa, ellos decían: “Estamos contando la historia de un personaje que este guión dice Roberto y aquí dice Graciela”, pero ellos ya se habían hecho la idea de que no era la historia de su papá, no era la historia de su mamá.

Y por cierto, a ellos los dejaste cimbrados, según lo contaron en la conferencia de prensa de la presentación de la serie...

Lo que platicó Roberto en la conferencia fue la primera vez que me vieron caracterizado en cámara. Roberto me había dicho: “Ay, es que estás más alto que mi papá y no le das tanto al futbol”, pero en la primera prueba, Roberto y Paulina estaban detrás del monitor y yo les vi las caras cuando me puse en la cámara y vi cómo se agarraban la mano y eso fue muy bonito. Luego hubo otros momentos en que yo estaba en mi tren creativo, ya tenía todas las indicaciones del director, pero por ahí me surgía una duda y decía: “Esto sí lo tengo que consultar con Roberto y Paulina”, y me salía corriendo del set, y ellos estaban ahí, a unos 20 metros abajo de una tienda de campaña en la oscuridad detrás de unos monitores, llegaba y me sentaba junto a ellos y le decía a Roberto: “A ver campeón”, porque así le decía su papá, y se echaba para atrás inmediatamente y me decía: “Dame cinco segundos, porque yo estaba trabajando y de repente se me llegó a sentar mi papá"; y pues yo traía la voz, los ademanes y me decía: “Acabo de ver a mi papá”.

Antes de comenzar las grabaciones, supongo que tuvieron talleres, ¿ahí que les transmitieron de lo que se quería en la serie?

No querían hacer una imitación, y hablando de mi experiencia en particular, se me acercaron un día Rodrigo Santos y Julián de Tavira, dos de los tres directores que tenemos en la serie, ese día todavía no tenía el gusto de conocer a David Ruiz, y me dijeron como mes y medio antes de empezar a grabar: “Te llevamos viendo ya varios meses construyendo sobre la gestualidad, el caminar, la voz y vemos que te gusta ser minucioso, el trabajo que has hecho ya está presente, es momento de que ahora conectes con ese mundo emocional”.

¿Cuánto tiempo se tardaban en caracterizarte?

Era un esfuerzo colectivo, yo empezaba a las 4:20 de la mañana en la regadera, rasurándome la cara, la frente, porque tenía que rasurarme una pulgada de la línea del pelo hacia atrás, porque don Roberto era más frentón que yo y era lampiño, y yo estoy lleno de pelo, brazos, piernas... en algún momento pensé que no habría que rasurarme las piernas, pero entre las mallas del Chapulín Colorado y los pantalones cortos del Chavo, pues tenía que rasurarme también las piernas.

Toda una odisea...

A las 5:30 llegaba a maquillaje y ahí era un proceso como de hora y media, a veces en un buen día llegábamos a bajarle a una hora y cuarto, la verdad era muy rápido para lo que hicieron tan maravilloso, esto fue gracias a los caracterizadores, Cristian Jáuregui y Marco Hernández.

Sin duda, un gran regalo lo que te dijeron los directores...

Fue un momento muy mágico donde me dieron también la confianza para decir: “Esa parte ya está”. Y yo seguí con mis rituales de todas las noches: ver capítulos, me paraba frente al espejo y veía cositas que de repente estaba haciendo el doctor Chapatín con las manos, con los brazos, con las cejas y hacía algo de eso frente al espejo, luego algo del Chavo, luego alguna entrevista de Roberto y otra vez que si la la boca, la voz, la sonrisa, etcétera, había muchas cosas que me permitieron entrar ahí.

Todo esto nos habla de una gran preparación de tu parte... ¿cuánto tiempo te llevaste para preparar el personaje?

Unos seis meses, fueron primero un mes y medio de audiciones en las que ya estaba yo investigando, luego como otro mes de incertidumbre, luego tres meses y medio de preproducción, de juntas con los productores, juntas con el resto del elenco, lecturas con los directores, juntas de producción nada más para que, como actores, hiciéramos preguntas y preguntas acerca de este grupo de personas, y luego 10 semanas de producción.

¿Qué opinas de lo que ha dicho la señora Florinda Meza sobre la serie?, pues se ha dedicado a decir que todo lo se ha retra-tado en la serie no sucedió así, igualmente Carlos Villagrán se adelantó al decir que sabía que se contarían mentiras...

De entrada, repito, no estamos hablando de ella (Florinda Meza) porque pues no estábamos ahí, porque nosotros no conocemos, sabemos obviamente el contexto de quién representa a quién en la historia de Chespirito: sin querer queriendo. Por otro lado, estas personas tienen bien merecido el foco porque fueron creadores de esta historia que nos inspi-ró para contar este cuento, y además sabemos el auge de este contenido y este producto, y por qué en países como en Chile y Brasil sigue estando 365 días del año presente en televisión abierta, entonces eso es meritorio para todo aquel que haya sido creador y creadora de ese contenido, incluida Florinda Meza, y yo no la conozco, no tengo el gusto y, sin embargo, he escuchado que ve la serie...

La serie biográfica de “Chespirito” está lista para su estreno. (Warner Bros. Discovery)

“SI VIERA PRESENCIALMENTE A ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS LE DARÍA UN ABRAZO Y LE DARÍA LAS GRACIAS OTRA VEZ”

Tras tu preparación e investigación supermeticulosa, ¿cuál es tu opinión ahora de Roberto Gómez Bolaños?

Lo admiro mucho y creo que comprendo apenas una parte de quién era, porque repito, no lo conocí, he escuchado todo tipo de comentarios sobre él y tengo mi propio criterio, a mí no me queda nada más que admirarlo.

¿En algún momento sentiste inseguridad por el tamaño de personaje que estabas haciendo?

No le permitía entrar, en casi todos los proyectos en mi carrera, antes de Chespirito: sin querer queriendo, ha-bía una inseguridad de mi parte de decir: “Qué tan cerca estarán las expectativas de la realidad cuando esto se estrene”, y en este proyecto en particular hubo algo en mí, probable-mente las ganas de querer hacer el mejor trabajo posible, mi miedo a decepcionar al público, a la misma familia, de que percibieran que la esencia de su padre estaba ahí momentáneamente, que me dije: “Voy a hacer un ejercicio consciente para que cada vez que llegue a mi cabeza un pensamiento de cómo le irá la serie, cada vez que me caché te-niendo un pinche pensamiento de esos, me voy a decir: ‘Tu contrato dice actor, no hay nada más que tú puedas hacer, más que actuar”.

¿Qué le dirías a Roberto Gómez Bolaños?

Le daría las gracias otra vez. Si lo viera presencialmente, le daría un abrazo y le daría las gracias otra vez, como ya se las di en la foto que me tomé después del último llamado de la serie, ahí volví a tener una última pregunta y respuesta en ese libro (la biografía de Chespirito, Sin querer queriendo), y fue tan bonita la respuesta que me puse a llorar, me tomé esa foto y le di las gracias.