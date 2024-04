Una amiga de Patricio Cabezut rompió el silencio y expuso su teoría sobre la acusación de abuso sexual contra el actor

Como te informamos en TVyNovelas Aurea Zapata, la exesposa de Patricio Cabezut, interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del exconductor, quien fue señalado de presuntamente haber abusado sexualmente de sus dos hijas, de ocho y nueve años.

Debido a esto, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una orden de búsqueda contra Cabezut, quien tendrá que responder ante las autoridades por estas acusaciones; sin embargo, una amiga cercana al expresentador rompió el silencio y reveló que algo muy serio se esconde detrás de los señalamientos de Aurea Zapata.

¿Cuál es la teoría que la amiga cercana de Patricio Cabezut expresó en un video difundido en sus redes sociales y que pronto se viralizó ? A decir de la mujer, el famoso sería completamente inocente de todos los señalamientos y una venganza estaría detrás de todo esto.

¿PATRICIO CABEZUT FUE VÍCTIMA DE SU EXESPOSA? ESTO DIJO UNA AMIGA CERCANA DEL FAMOSO

Al inicio de su video la mujer aseguró que, luego de mucho pensarlo, había decidido hacer la grabación para aclarar algunos puntos sobre los serios señalamientos que pesan sobre Patricio Cabezut , quien a decir de su amiga, fue víctima de una venganza orquestada por Aurea Zapata.

“Escuché los videos donde ella dice: ‘si no me da el departamento me lo voy a ch...’ ”

De acuerdo con la amiga de Patricio, Aurea lo habría engañado con otro hombre, lo que generó su separación, y al ver que no pudo quedarse con el departamento de su exesposo, Zapata buscó otra manera de lograrlo: con una falsa denuncia.

“Esta señora le puso el cuerno a Patricio Cabezut con un hombre casado y yo escuché los videos donde ella dice: ‘si no me da el departamento me lo voy a ch...’, entonces ¿qué pasó? denunció a Patricio por violencia familiar”, expresó la mujer en la grabación.

Por otra parte, la mujer también acusó a Aurea Zapata de no dejar a su exesposo ver a sus hijas, por lo que consideró que hay una gran inconsistencia en sus denuncias de abuso sexual, por lo que emitió una advertencia debido a que, de acuerdo con su opinión, el bienestar de las niñas corre peligro con este pleito:

¿Saben lo perjudicial que es para las niñas estar con esta señora que está loca? que lo único que quería a través del divorcio era quitarle el departamento que Patricio compró antes de casarse con ella”, concluyó la mujer en el video que pronto se viralizó.