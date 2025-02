Un querido actor de ‘Una familia de Diez’ revela que casi se muere por una cirugía de próstata: VIDEO

Cualquier cirugía, por sencilla que parezca, acarrea un riesgo: esto le quedó claro al actor Carlos Ignacio, quien se sinceró en una charla reciente sobre sus problemas de salud y reveló el error médico que pudo haber sido mortal para él; afortunadamente, otro equipo de especialistas logró atenderlo de forma oportuna y todo se quedó en un susto.

¿Qué le pasó a Carlos Ignacio, el intérprete de “Carlos” en la serie “ Una familia de Diez ” y qué enseñanzas le dejó su paso por el hospital? Este es el estremecedor testimonio que no tardó en viralizarse en redes sociales y que sorprendió a más de un fan de este exitoso proyecto de Televisa.

TE PUEDE INTERESAR:

¿CUÁL FUE LA CIRUGÍA QUE SE LE COMPLICÓ AL ACTOR CARLOS IGNACIO?

En una charla con Matilde Obregón para su canal de YouTube, el actor Carlos Ignacio reveló que debió ser sometido de emergencia a una cirugía de próstata; sin embargo, justo cuando pensó que sólo le quedaba recuperarse en su casa todo se le complicó debido a que el médico no lo operó bien.

“Me dio un preinfarto por las convulsiones, me dio septicemia, me tuvieron que hacer transfusiones”

A decir de Carlos Ignacio, de 73 años, ya tenía problemas en la próstata desde hace tiempo y por ello no dudó en hacerse la cirugía; sin embargo, cuando fue dado de alta a su casa sin medicamentos para el dolor o la inflamación comenzaron los problemas.

"(El doctor) no me hizo nada, me provocó un estenosis”, reveló Carlos Ignacio quien realmente “se las vio negras” ya que lo único que obtuvo de esa mala cirugía fue una fuerte infección que incluso le generó convulsiones.

“Estuve así de ‘chupar faros’ porque me dio un preinfarto por las convulsiones, me dio septicemia, me tuvieron que hacer transfusiones”, detalló el intérprete. Semanas después, cuando su etapa en el área de terapia intensiva terminó, le hicieron bien su cirugía de próstata y, aunque sí demandó al médico, nunca le retiraron su cédula profesional y ya no supo nada de él.

¿QUIÉN ES CARLOS IGNACIO Y CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO?

Carlos Ignacio, cuyo nombre completo es Carlos Ignacio Zaragoza Mora, es un actor y comediante mexicano nacido en marzo de 1950 reconocido, sobre todo, por su trabajo en los proyectos “La casa de la risa” y “ Una familia de Diez ”.

Desde su debut en el programa “La cosquilla”, en 1970, Carlos Ignacio ha tenido una sólida carrera en el mundo del entretenimiento en donde el teatro y la televisión se consolidaron como sus espacios más exitosos.