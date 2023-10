Una familia de Diez: el antes y el después de los personajes a lo largo de las temporadas

“Una familia de diez” ya va, literalmente, en su décima temporada, y aunque ha habido cambios en el elenco, la serie se mantiene como una de las favoritas en la televisión mexicana gracias a que no ha perdido su toque característico.

Fue en septiembre del 2023 que se estrenó la décima temporada de “ Una familia de diez ” a través de la señal de Las Estrellas, y en exclusiva para la edición impresa de TVyNovelas, la actriz Andrea Torre, quien forma parte del elenco inicial de la serie, nos contó cómo ha vivido esta experiencia a lo largo de 16 años:

“Yo nunca había hecho comedia, me habló Jorge Ortiz de Pinedo, y me daba cosa porque yo sí había hecho drama, pero no sabía ni contar un chiste, por eso siempre he respetado mucho a los comediantes, porque es muy fácil hacer llorar a la gente, pero hacer reír es muy complicado”, nos dijo Andrea sobre su trabajo en la divertida serie de Televisa, en donde además nos platicó sobre su familia en una amena charla que puedes leer en la revista de esta semana.

Con 16 años al aire y 10 temporadas, “Una familia de diez” ha tenido una serie de cambios en su elenco, por lo que aquí te mostramos el antes y el después de los actores estelares de esta serie.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL ELENCO DE “UNA FAMILIA DE DIEZ”

JORGE ORTIZ DE PINEDO (“PLÁCIDO LÓPEZ”)

Jorge Ortiz de Pinedo ha interpretado desde el 2007 a “Plácido López”, personaje que conquistó a la audiencia con sus celebradas ocurrencias y su miedo a los perros chihuahueños.

Jorge Ortiz de Pinedo ha estado en el papel protagónico de la serie desde sus inicios. ESPECIAL

ANDREA TORRE (“LA NENA”)

Andrea Torre le da vida a la entrañable “Nena”, una maestra de kínder que es hija de la tía “Licha”. Ella es una mujer buena e inteligente que siempre está dispuesta a ayudar a la familia.

“La Nena” es uno de los personajes más entrañables de “Una familia de diez”. ESPECIAL

EDUARDO MANZANO (“ARNOLDO LÓPEZ”)

“El Polivoz” Eduardo Manzano tuvo un resurgimiento en la pantalla chica con este personaje que se ha convertido en el consentido de muchos: don “Arnoldo López”, el irresponsable padre de “Plácido” que lo abandonó a los cinco años; luego de varias décadas de ausencia, regresa a la casa de su hijo al ver que tiene una buena posición económica.

Eduardo Manzano volvió a incursionar en el mundo de la comedia con su divertido personaje de “Arnoldo López”. ESPECIAL

ZULLY KEITH (“RENATA GONZÁLEZ DE LÓPEZ”)

Zully Keith se ha encargado de interpretar, a lo largo de 16 años, a “Renata González de López”, la esposa de “Plácido López” que siempre dice lo que piensa sin pensar en si es algo imprudente o no.

Zully Keith es “Renata González de López” en “Una familia de diez”. ESPECIAL

MARIANA BOTAS (“MARTINA LÓPEZ)

Mariana Botas le da vida a “Martina López”, la hija menor de “Plácido” y “Renata”, una joven berrinchuda que sólo está al pendiente de sus outfits a la moda, o al menos eso cree.

Mariana Botas es una parte importante del elenco de la serie. ESPECIAL

MARÍA FERNANDA GARCÍA (“LA TÍA LICHA”)

María Fernanda García interpreta a la hipocondriaca “Tía Licha”, la hermana de “Renata”, tía de “Plutarco” y “Martina” y madre de “La Nena”. Es muy dramática y tiende a tener conductas depresivas.

MOISÉS IVÁN MORA (“ADOLFO CASTRO CIENFUEGOS”)

Sin duda alguna, uno de los personajes más queridos de “Una familia de diez” es el novio comunista de “La Nena”, “Adolfo Castro Cienfuegos”, interpretado por el actor Moisés Iván Mora. El personaje representa al típico “fósil” que lleva 10 años estudiando en la UNAM y quiere manifestarse por todo.