“Un día decidí saltar al vacío...Y, mira, hoy estoy en una gira con La Josa”: Dagmáriz Serafín

De golpe, sus ojitos se llenaron de lágrimas; una mueca que intentaba sonreír, pero que en el fondo tocaba sus más profundos sentimientos. “Un día decidí saltar al vacío... y sin paracaídas. Y, mira, hoy estoy en una gira con La Josa”, cuenta Dagmáriz Serafín, actriz que forjó su carrera en un escenario que exige, y mucho: el teatro musical.

Y es que, tras poco más de diez años, aproximadamente, de formar parte de varias producciones de Alejandro Gou (Lagunilla, mi barrio y Jesucristo Súperestrella, las más recientes), interpretando diversos roles como swinger (actriz o actor preparado para interpretar cualquier personaje en una obra; supliendo, en caso de alguna emergencia o inasistencia del original), Dagmáriz decidió salirse de su zona de confort para exigirse más y desempeñarse en otra faceta de su carrera: la de showgirl.

“Moría por retarme, salirme de la zona de confort. Antes de iniciar esta aventura, hablé con Alejandro Gou, quien me brindó todo su apoyo para la decisión que yo estaba tomando en ese momento del 2024: terminaría Jesucristo Súperestrella, pero no regresaría a Lagunilla.

” Primero que nada, le di las gracias por la oportunidad tan maravillosa de formar parte de sus elencos, pero le expliqué mis razones para comenzar una nueva etapa en mi carrera. Lo entendió y me alentó a perseguir mis sueños y, repito: mira dónde estoy”.

Porque, formar parte del show de La Josa, no es cualquier cosa. Tuvo un llamado, una audición: no sólo debía cantar, sino que era imprescindible también bailar, disciplinas en las que la actriz se mueve como pez en el agua.

“Ya había iniciado mi faceta de cantante solista en una cadena de restaurantes; fui con la gente de Despecho; luego formé parte de un proyecto maravilloso: Selena sinfónico, con la Filarmónica de las Artes; fue tal el éxito de este show, que debimos abrir unas fechas más a mediados del año pasado. Primero, en el Centro Universitario Cultural (CUC), y luego en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. ¡Era lo que yo quería! Vestirme con brillos, lentejuelas... y que me llega Alive, un show de música retro que me permitió alternar con Despecho, pero yo buscaba algo más”.

Así, un día Serafín se enteró que La Josa estrenaría a finales del año pasado un show (Ahora o nunca), “y ahí me tienes, audicionando, porque yo quería formar parte de un espectáculo de esta magnitud, con una artista tan completa, tan maravillosa como es La Josa. ¡Y el estreno fue nada más y nada menos que en Auditorio Nacional!, donde hicimos cinco fechas. Nomás de acordarme me dan ganas de llorar”.

Y no solo le dieron ganas; Dagmáriz se permitió soltar la lagrimita por recordar el vértigo que provoca saltar al vacío, como ella dice, y salir triunfante.

“Yo venía de llegar a un teatro jueves, viernes, sábado y domingo, donde estaba mi camerino, con mis cosas; era como si fuera mi otra casa. Acá es distinto: es como tener una casa diferente cada semana. Yas perdí la cuenta de cuántos vuelos he tomado; mínimo, 50 en lo que va desde el estreno a la fecha, y lo que falta; felizmente, lo que falta”.