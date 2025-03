Un actor de telenovelas reveló que fue diagnosticado con una enfermedad incurable que podría dejarlo sin voz

En el mundo de la actuación, tener una voz fuerte y clara es indispensable para conseguir interpretaciones destacadas. Lamentablemente, este panorama se vislumbró en riesgo para Alejandro Ibarra, quien día a día enfrenta una lucha para hacerle frente al padecimiento crónico que le fue detectado, pues en el peor de los casos, podría perder la capacidad para comunicarse en voz alta como hasta ahora ha acostumbrado hacer.

Alejandro Ibarra confesó que tiene una enfermedad incurable contra la que lucha a diario

Durante una reciente conversación para las cámaras de “Hoy”, Alex Ibarra compartió delicados pormenores respecto a las complicaciones médicas por las que atraviesa. Esto como consecuencia de la disfonía espasmódica que padece, condición que si bien no atenta directamente contra su vida, sí podría traerle severas consecuencias para hablar, impidiéndole por completo comunicarse de manera normal.

“Es muy simple. Yo tengo una enfermedad neurológica que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, ya no se va a quitar. No me voy a morir por eso, estoy bien, pero a veces tengo días muy buenos en donde puedo comunicarme; y hay días muy malos, pero ahí voy, ahí la llevo. No se va a quitar, ya tengo como 20 o 25 años con esta enfermedad”, explicó el antiguo integrante del equipo de “Vaselina”.

Alex Ibarra sufre una enfermedad incurable que atenta directamente contra su voz Captura de pantalla

El delicado tratamiento de Alex Ibarra para su disfonía espasmódica

Sobre cuáles son los tratamientos a los que está sometiéndose para aminorar los síntomas de su diagnóstico, el actor de “Gotita de amor” mencionó que se ayuda de aplicaciones de bótox. Lo que aunque no detiene su avance al tratarse de una enfermedad incurable, sí ayuda a mejorar las manifestaciones. “Va aumentando con el tiempo, pero este tratamiento me ayuda a mejorarlo, apuntó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Sorderay Otros Trastornos de la Comunicación, la disfonía espasmódica que padece Alex Ibarra es un trastorno que afecta los músculos de la voz en la laringe, afectando directamente la voz.