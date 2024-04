Tristán aclaró su situación luego de que se viralizaran unas preocupantes imágenes, ¿dónde vive?

Hace unos días, Tristán Othon fue captado vagando en calles de la Ciudad de México y muchos se preguntaron si había vuelto a la indigencia; ahora, el hijo de Yahir rompió el silencio y habló sobre su situación actual.

Como te informamos en TVyNovelas , la situación de Tristán encendió de nueva cuenta las alarmas entre los internautas luego de que la agencia Kadri Papparazzi publicara un perturbador video del joven deambulando por un parque de la capital del país acompañado de su novia.

En el videoclip, se aprecia que Tristán supuestamente usa una botella de agua para lavarse el cabello; en otro extracto del video, se aprecia al joven consumiendo presuntas drogas, así como pastelillos de chocolate.

Ante la ola de especulaciones que estas imágenes generaron, Tristán rompió el silencio y, en una charla que tuvo con Gustavo Adolfo Infante , el hijo de Yahir aclaró si regresó a vivir a las calles o todo se trató de un video antiguo, como muchas personas sostuvieron.

¿QUÉ PASÓ CON TRISTÁN? EL HIJO DE YAHIR ACLARÓ CÓMO VIVE

En la entrevista que Tristán le ofreció a Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube reconoció que, aunque sí llegó a vivir en la calle por una temporada, todo formó parte de un proceso de crecimiento para él que le permitió acumular experiencias.

“Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura, me ha golpeado la vida por todas partes”

“Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura, me ha golpeado la vida por todas partes, más que cualquier otra etapa de mi vida, pero ahora estoy muy enfocado”, reconoció Tristán; asimismo detalló que, si bien no tenía un lugar fijo dónde quedarse hace una semana, tampoco llegó a la indigencia como muchos especularon.

“Sí, no tenía casa hace una semana, estuve en Airbnb y hoteles”, detalló Tristán, quien también declaró que en este momento está atravesando por un buen momento en su vida profesional ya que se mantiene enfocado en su proyecto musical que le permite producir canciones de tran y rap.

¿QUÉ DIJO TRISTÁN SOBRE YAHIR, SU PAPÁ?

Sobre la relación con su papá, Yahir , Tristán reconoció que el artista es una persona muy disciplinada, cualidad que le heredó; sin embargo, también aceptó que llevan un año sin hablarse porque el famoso no le contesta el teléfono a pesar de que él sí ha intentado contactarlo.

“El que no me contesta al fin y al cabo es él, yo le he marcado y no me contesta, entonces el que se está perdiendo de un gran hijo es él”, expresó Tristán.