SORPRESIVO ANUNCIO: Morrissey confirmó conciertos en México ¿Cómo comprar boletos?

El icónico músico Morrissey , exvocalista de la legendaria banda The Smiths , anunció oficialmente su regreso a los escenarios mexicanos con dos conciertos programados para este 2025. Su gira internacional incluye presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara, lo que ha causado furor entre sus seguidores mexicanos.

Morrissey en México: fechas, ciudades y recintos confirmados

E l primer concierto de Morrissey en México será el 31 de octubre de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Posteriormente, se presentará el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

Ambos recintos son considerados de alta capacidad y con excelente acústica, lo cual promete dos noches inolvidables para los fanáticos del británico, quien ya había tenido exitosas visitas anteriores al país.

Preventa de boletos y venta general: las fechas clave

La preventa exclusiva para los clientes Citibanamex se realizará el miércoles 11 de junio a las 11:00 a.m. a través de la plataforma Ticketmaster México.

Antes de eso, habrá otras etapas de preventa: este martes 10 de junio será la de Beyond, y el miércoles 11 de junio la de Priority.

La venta general de boletos comenzará el jueves 12 de junio, también a las 11:00 a.m., tanto en línea como en las taquillas oficiales de los recintos. Se recomienda ingresar con anticipación para evitar largas filas virtuales.

Aunque los precios de los boletos aún no han sido publicados, se espera que el rango se encuentre entre los $800 y $3,500 pesos, dependiendo de la zona. Para facilitar la compra, se sugiere crear o actualizar tu cuenta en Ticketmaster con anticipación y tener lista la tarjeta correspondiente si planeas acceder a preventas.

Un regreso esperado por miles de fans

Tras haber suspendido su gira anterior en 2024 por razones médicas, el regreso de Morrissey a México es una de las noticias musicales más comentadas del año. Su conexión con el público mexicano ha sido constante desde sus primeras presentaciones en el país.

Las redes sociales se han llenado de entusiasmo, y consejos entre fans para lograr conseguir entradas, especialmente para el show en el Palacio de los Deportes, que suele agotarse rápidamente.

Durante sus conciertos, Morrissey suele interpretar una mezcla de grandes éxitos de The Smiths como “There Is a Light That Never Goes Out” y “This Charming Man”, junto con canciones de su etapa solista como “First of the Gang to Die” o “Everyday Is Like Sunday”.

TE PUEDE INTERESAR: