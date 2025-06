¿Quién atacó a Valeria Márquez? Su amiga rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de planear el atentado

El pasado 13 de mayo, la noticia sobre el asesinato de Valeria Márquez conmocionó a las redes sociales. Y es que además de lo lamentable de su muerte, los hechos quedaron grabados en video y se viralizaron con inmediatez, lo que provocó que surgieran diversas teorías respecto a lo sucedido, incluyendo la posibilidad de que Vivian de la Torre estuviera involucrada, un tema que finalmente la amiga de la víctima se decidió a aclarar.

Caso Valeria Márquez: Vivian de la Torre reveló si tiene sospechosos del ataque a la influencer

A menos de un mes del terrible atentado que le arrebató la vida a Valeria Márquez, saldrá a la luz una reveladora entrevista con una de sus amigas. En un adelanto de esta charla concedida a “Mafian TV”, Vivian de la Torre negó rotundamente haber participado en el ataque y mencionó si desde su perspectiva, hay alguien que pueda ser el responsable.

“La verdad no, no tengo sospechas de nadie. No tengo ni idea de quién pudo haber sido. Ya saben cómo era Vale, era una niña muy linda, pero no tenía amenazas de absolutamente nadie, entonces no tengo idea de quién pudo haber sido”, aseguró, reiterando que toda esta información ya fue proporcionada directamente a las autoridades.

Sobre sus razones para atreverse a dar este testimonio, la joven señaló que solo busca aclarar la situación para evitar que se le siga inculpando de algo que asegura, no fue su responsabilidad y por lo que presuntamente ha recibido ataques en línea.

“Ya estoy lista, quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en redes, pero lógicamente no es verdad. Y yo desde el día uno he querido aclararlo todo”, sentenció.

¿Por qué Vivian de la Torre fue señalada como la responsable del atentado contra Valeria Márquez?

En los instantes previos a que un hombre, cuya identidad todavía se desconoce, se presentara en la estética de la creadora de contenido con la intención de asesinarla, Valeria Márquez estaba haciendo una transmisión en vivo y mencionó varias veces a Vivian de la Torre.

Uno de los comentarios hizo referencia a que ella (Vivian) supuestamente le estaba insistiendo para que no terminara la grabación, alentándola a quedarse en este lugar. Esto fue lo que desató las versiones de que la amiga podría estar involucrada, y fueron incrementándose cuando se descubrieron algunos mensajes misteriosos en sus perfiles de redes sociales, aunque hasta el día de hoy no se ha comprobado que estén relacionados con este crimen.