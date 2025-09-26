Se descubre quién es el diseñador detrás de los trajes que Abelito usa en las galas de La Casa de los Famosos

Los trajes que usa Abelito en las gala de eliminación cada domingo siempre provocan algún comentario de los habitantes de La Casa de los Famosos.

En alguna ocasión, el influencer dijo que ha llegado a comprar ropa en la sección de niños pero también ha revelado que los trajes que vista los domingos son de diseñador.

¿Su nombre? Marco Antonio Flores Vargas, diseñador de vestuarios artísticos.

En un video de su cuenta de Instagram, Marco explica que a diferencia de lo que se pudiera pensar, el diseño de un traje para Abelito no tiene nada que ver con la ropa de niño.

“Se hace un traje para caballero, con toda la estructura que se requiere un traje de hombre, no de niño”, dice mientras muestra el traje azul que Abelito efectivamente utilizó el domingo 21 de septiembre.

Todos los trajes que ha usado son un diseño que está pactado con Abelito o con su equipo y todos llevan el sello de la casa: un bordado hecho a mano y artesanal.

Diseñador con experiencia en La Casa de los Famosos

Flores Vargas es un diseñador que trabaja con varios artistas para este tipo de trajes de fantasía. Un cliente frecuente, por ejemplo, es Mario Bezares, ganador de La Casa de los Famosos en 2024.

De hecho, Marcos diseñó los trajes para Mario y varios otros habitantes de esa temporada, incluyendo Arath de la Torre

Lo que se espera es que en la gala de este domingo,Abelito use un traje rojo que recién acaba de terminar Marco esta semana.

